1977’den beri girdiği tüm seçimleri kazandı: Muhtar Tahir Sağsöz’ün hedefi görevde 50 yılı tamamlamak

Muhtarlığa başladığı ilk günkü heyecanla çalıştığını ifade eden Sağsöz, “Bugüne kadar belediye başkanı olarak Nihat Kitapçı, Necati Güllülü, Mehmet Ali Ünal, Ersan Gemelmaz, Mahmut Uykusuz, Ahmet Küçükler ve Mehmet Sekmen ile çalıştım. Mahallemizin ismi İstasyon Mahallesi’ydi. Mahalleler birleştikten sonra Ömer Nasuhi Bilmen oldu. Büyük bir alana sahip. 20 bin seçmeni bulunuyor. Görevime yine adayım. Yarım asrı devirmek istiyorum. Seçimde 15 rakibim var. Her şey milletin takdirine kalmış.” diye konuştu.