1977’den beri girdiği tüm seçimleri kazandı: Muhtar Tahir Sağsöz’ün hedefi görevde 50 yılı tamamlamak
Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi’nin muhtarlığını, 1977’den bu yana girdiği bütün seçimleri kazanan Tahir Sağsöz yapıyor. 72 yaşındaki Sağsöz, 31 Mart’taki muhtarlık seçimini de kazanıp görevde yarım asrı tamamlamayı hedefliyor.
1977 yılından bu yana Yakutiye’ye bağlı Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi’nde muhtar olarak görev yapan Tahir Sağsöz, 31 Mart günü yapılacak yerel seçimleri kazanıp 11’inci kez muhtar olmak istiyor.