19 yaşındaki Ada’nın öldüğü çatışmayla ilgili 10 gözaltı
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalıp, 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde yaşamını yitiren 19 yaşındaki Ada Nur Uzuner’in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Polis soruşturma kapsamında 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul’da çatışmanın ortasında kalıp yaşamını yitiren 19 yaşındaki Ada Nur Uzuner’in ölümüne ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.