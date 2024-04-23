19 yaşındaki Ada’nın öldüğü çatışmayla ilgili 10 gözaltı

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalıp, 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde yaşamını yitiren 19 yaşındaki Ada Nur Uzuner’in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Polis soruşturma kapsamında 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

19 yaşındaki Ada’nın öldüğü çatışmayla ilgili 10 gözaltı - 1

İstanbul’da çatışmanın ortasında kalıp yaşamını yitiren 19 yaşındaki Ada Nur Uzuner’in ölümüne ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.

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19 yaşındaki Ada’nın öldüğü çatışmayla ilgili 10 gözaltı - 2

Eyüpsultan’a bağlı İslambey Mahallesi’nde 20 Nisan Cumartesi günü saat 02.00’de meydana gelen olayda S.U. adlı genç kızın kaçırılmasının ardından iki aile arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olay sırasında yanında 3 yaşında çocuğu bulunan 19 yaşındaki Ada Nur Uzuner isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi.
19 yaşındaki Ada’nın öldüğü çatışmayla ilgili 10 gözaltı - 3

Polis tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada, aralarında Ada Nur Uzuner’in ölümüne neden olan silahı ateşlediği tespit edilen “Azad” lakaplı Gaffur Engiz’in de aralarında bulunduğu ikisi kadın 10 kişi gözaltına alındı.

19 yaşındaki Ada’nın öldüğü çatışmayla ilgili 10 gözaltı - 4

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorguları tamamlanan şüphelilerle birlikte iki adet silah ele geçirildiği belirtildi.

19 yaşındaki Ada’nın öldüğü çatışmayla ilgili 10 gözaltı - 5

Poliste ifade veren şüpheliler Gaffur Engiz’in evinde oturduğu sırada dışardan gürültüler duyunca dışarı çıktığını, kendisini korumak amacıyla rastgele ateş ettiğini söylediği, karşı taraftan da kendisine doğru ateş edildiğini iddia ettiği öğrenildi.

19 yaşındaki Ada’nın öldüğü çatışmayla ilgili 10 gözaltı - 6

Cinayet Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

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