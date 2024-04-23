19 yaşındaki Ada’nın öldüğü çatışmayla ilgili 10 gözaltı

Poliste ifade veren şüpheliler Gaffur Engiz’in evinde oturduğu sırada dışardan gürültüler duyunca dışarı çıktığını, kendisini korumak amacıyla rastgele ateş ettiğini söylediği, karşı taraftan da kendisine doğru ateş edildiğini iddia ettiği öğrenildi.