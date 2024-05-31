1 milyar dolarlık vurgunda yeni iddia: Yazar Aşkım Kapışmak’a yapıya adam kazandırma suçlaması

Şüphelilerin, 1 milyar dolar (32 milyar TL) haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Ayrıca, 1 milyar TL değerinde 177 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.