1 milyar dolarlık vurgunda yeni iddia: Yazar Aşkım Kapışmak’a yapıya adam kazandırma suçlaması
Ankara merkezli 21 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 127 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında yazar Aşkım Kapışmak da bulunuyor. Şebekenin sözde kripto varlık alım-satım platformu ile mağdurlardan 1 milyar dolarlık vurgun yaptığı öne sürülüyor. İstanbul’da gözaltına alınıp Ankara’ya gönderilen Kapışmak’ın yapıya insan kazandırma iddiasıyla sorgulanacağı öğrenildi.
Ankara 21 ilde, Smart Trade Coin isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “Sıfır risk ile yüksek kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen kişilere yönelik Sibergöz-42 operasyonu düzenlendi.152 şüpheliye yönelik operasyonda, 127 şüpheli gözaltına alındı.