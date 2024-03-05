2 pilotun hayatını kaybettiği kazayı Avusturya'dan gelecek rapor aydınlatacak
Bursa'da sokak arasına düşen uçakta 2 pilotun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin havayolu şirketindeki 3 görevli hakkında bilirkişi heyetinin incelemesi sona erdi. Raporda denetime elverişli rapor hazırlanabilmesi için Avusturya’da bulunan motor fabrikasına gönderilmesine karar verildi. Uçak kazasına "Motor arızası mı neden oldu?" sorusunun cevabı Avusturya’dan gelecek raporla belirlenecek.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Yunuseli Havalimanı yakınlarında saat 15.04 sıralarında Ultralight tipi uçak kalkıştan hemen sonra düştü.