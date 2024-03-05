2 pilotun hayatını kaybettiği kazayı Avusturya'dan gelecek rapor aydınlatacak

"YETKİLİ SERVİSİN RAPORU HATALI DEĞERLENDİRMEYE YOL AÇTI"

Çalışmalarını tamamlayan ekip, hazırladığı Bilirkişi Heyet Ön Raporu'nda uçak motorunun üretildiği Avusturya’daki fabrikanın yetkili servisinin karbüratör incelemesinde, ayar vidalarının gevşek olması nedeniyle karbüratör hava yakıt karışımının fakir olduğu yönünde değerlendirme yaptığı ve buna göre de hazırlanan raporda, "üretici tavsiyelerine riayet edilmemesi, karbüratör hava yakıt karışımının fakir olması neticesinde motor performansının düşmesi ve motor gücünün hava aracını taşıyamaz hale gelmesi"nin bakım faktörü olarak uçağın düşme nedenlerinden biri olarak değerlendirdi.