20 Mart 2019 Tarihte bugün neler oldu?
ntv.com.tr
20 Mart ’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 20 Mart’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
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20 MART 1653
Osmanlı tarihinde ilk bütçeyi yapmasıyla tanınan Sadrazam Tarhuncu Ahmet Paşa, bundan rahatsızlık duyanların padişaha şikayeti sonucu öldürüldü.
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20 MART 1727
Bilim adamı Isaac Newton öldü.
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20 MART 1792Fransa Milli Meclisi, giyotinle idamı onayladı. Adını, mucidi Fransız doktor Joseph Ignace Guillotin'den alan giyotin, ilk kez 25 Nisan 1792'de kullanıldı.
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20 MART 1918Türk Kadını Dershanesi açıldı. Dershanede yabancı dil, Türkçe ve müzik dersleriyle konferans verildi.
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20 MART 1933Nazilerin ilk toplama kampı, Münih yakınlarında açıldı.
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20 MART 1945
Adana-Ceyhan'da meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki deprem 39 can aldı, 328 ev yıkıldı.
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20 MART 1956Fransa, Tunus'un bağımsızlığını tanıdı. Tunus'un ilk Devlet Başkanı Habib Burgiba oldu.
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20 MART 1967Kıbrıs Türk Toplumu Lideri Rauf Denktaş, üç yıldır ayrı kaldığı adaya dönme kararı aldı.
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20 MART 1969John Lennon ve Yoko Ono evlendi.
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20 MART 1971
Atatürk'ün yakın arkadaşı, Anadolu Ajansının şirketleştiği 1 Mart 1925'te kurucuları arasında yer alan ünlü gazeteci Falih Rıfkı Atay 77 yaşında İstanbul'da öldü.
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20 MART 1976Agatha Christie'nin ''Şark Ekspresi'nde Cinayet'' romanına da konu olan ''Orient Express'' 70 yolcusuyla İstanbul'a geldi.
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20 MART 1981
''Otello'', ''Hamlet'' oyunlarındaki rolleriyle tanınan; Türk tiyatrosunun kurucularından, oyuncu Ertuğrul Sadi Tek öldü. Sadi Tek, 1897'de İstanbul'da doğmuştu.
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20 MART 1996İngiltere'de hükümet, ''deli dana'' hastalığının insanlara da bulaştığını açıkladı.
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20 MART 2003ABD'nin Irak operasyonu Bağdat'ın bombalanmasıyla başladı.
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20 ŞUBAT 2007Irak'ta, Saddam döneminin devlet başkanı yardımcısı Taha Yasin Ramazan, 2003'te başlayan Irak savaşının yıl dönümünde asılarak idam edildi.
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20 MART 2011Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom, İstanbul'da düzenlenen Voleybol Bayanlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nin son maçında Azerbaycan ekibi Rabita Bakü'yü 3-0 yenerek şampiyon oldu.
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20 MART 2015Yemen'in başkenti Sana'da Husi Ensarullah Hareketi taraftarlarının yoğunlukta olduğu iki camiye cuma namazı sırasında düzenlenen intihar saldırılarında 146 kişi öldü, 350 kişi yaralandı.
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20 MART 2015ABD'de, işlemediği bir cinayet için idama mahkum edilen ve 39 yılını parmaklıklar ardında geçiren kişiye 1 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.
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20 MART 2015Romanya adli makamlarınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, başbakanlığı döneminde çalışma ofisine dinleme cihazı konulmasıyla ilgili Romanya'da yakalanan eski emniyet müdürü Sedat Zavar ve eski polis memuru İlker Usta'nın Türkiye'ye iadelerine hükmedildi.
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20 MART 2016ABD Başkanı Barack Obama, Küba'yı ziyaret etti. Obama, 88 yıl aranın ardından Küba'ya giden ilk ABD Başkanı oldu.
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20 MART 2017Kanadalı bilim heyeti, Quebec eyaletinin kuzeyinde yaptıkları çalışmalarda 4,2 milyar yıllık yer kabuğu örneği buldu. Bugüne kadar bulunan en eski yer kabuğu örneği yaklaşık 2,7 milyar yaşındaydı.