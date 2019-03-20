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20 Mart 2019 Tarihte bugün neler oldu?

ntv.com.tr

20 Mart ’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 20 Mart’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

  • 1

    20 MART 1653

    20 MART 1653

    Osmanlı tarihinde ilk bütçeyi yapmasıyla tanınan Sadrazam Tarhuncu Ahmet Paşa, bundan rahatsızlık duyanların padişaha şikayeti sonucu öldürüldü.

  • 2

    20 MART 1727

    20 MART 1727

    Bilim adamı Isaac Newton öldü.

  • 3

    20 MART 1792

    20 MART 1792
    Fransa Milli Meclisi, giyotinle idamı onayladı. Adını, mucidi Fransız doktor Joseph Ignace Guillotin'den alan giyotin, ilk kez 25 Nisan 1792'de kullanıldı.
  • 4

    20 MART 1918

    20 MART 1918
    Türk Kadını Dershanesi açıldı. Dershanede yabancı dil, Türkçe ve müzik dersleriyle konferans verildi.
  • 5

    20 MART 1933

    20 MART 1933
    Nazilerin ilk toplama kampı, Münih yakınlarında açıldı.
  • 6

    20 MART 1945

    20 MART 1945

    Adana-Ceyhan'da meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki deprem 39 can aldı, 328 ev yıkıldı.

  • 7

    20 MART 1956

    20 MART 1956
    Fransa, Tunus'un bağımsızlığını tanıdı. Tunus'un ilk Devlet Başkanı Habib Burgiba oldu.
  • 8

    20 MART 1967

    20 MART 1967
    Kıbrıs Türk Toplumu Lideri Rauf Denktaş, üç yıldır ayrı kaldığı adaya dönme kararı aldı.
  • 9

    20 MART 1969

    20 MART 1969
    John Lennon ve Yoko Ono evlendi.
  • 10

    20 MART 1971

    20 MART 1971

    Atatürk'ün yakın arkadaşı, Anadolu Ajansının şirketleştiği 1 Mart 1925'te kurucuları arasında yer alan ünlü gazeteci Falih Rıfkı Atay 77 yaşında İstanbul'da öldü.

  • 11

    20 MART 1976

    20 MART 1976
    Agatha Christie'nin ''Şark Ekspresi'nde Cinayet'' romanına da konu olan ''Orient Express'' 70 yolcusuyla İstanbul'a geldi.
  • 12

    20 MART 1981

    20 MART 1981

    ''Otello'', ''Hamlet'' oyunlarındaki rolleriyle tanınan; Türk tiyatrosunun kurucularından, oyuncu Ertuğrul Sadi Tek öldü. Sadi Tek, 1897'de İstanbul'da doğmuştu.

  • 13

    20 MART 1996

    20 MART 1996
    İngiltere'de hükümet, ''deli dana'' hastalığının insanlara da bulaştığını açıkladı.
  • 14

    20 MART 2003

    20 MART 2003
    ABD'nin Irak operasyonu Bağdat'ın bombalanmasıyla başladı.
  • 15

    20 ŞUBAT 2007

    20 ŞUBAT 2007
    Irak'ta, Saddam döneminin devlet başkanı yardımcısı Taha Yasin Ramazan, 2003'te başlayan Irak savaşının yıl dönümünde asılarak idam edildi.
  • 16

    20 MART 2011

    20 MART 2011
    Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom, İstanbul'da düzenlenen Voleybol Bayanlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nin son maçında Azerbaycan ekibi Rabita Bakü'yü 3-0 yenerek şampiyon oldu.
  • 17

    20 MART 2015

    20 MART 2015
    Yemen'in başkenti Sana'da Husi Ensarullah Hareketi taraftarlarının yoğunlukta olduğu iki camiye cuma namazı sırasında düzenlenen intihar saldırılarında 146 kişi öldü, 350 kişi yaralandı.
  • 18

    20 MART 2015

    20 MART 2015
    ABD'de, işlemediği bir cinayet için idama mahkum edilen ve 39 yılını parmaklıklar ardında geçiren kişiye 1 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.
  • 19

    20 MART 2015

    20 MART 2015
    Romanya adli makamlarınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, başbakanlığı döneminde çalışma ofisine dinleme cihazı konulmasıyla ilgili Romanya'da yakalanan eski emniyet müdürü Sedat Zavar ve eski polis memuru İlker Usta'nın Türkiye'ye iadelerine hükmedildi.
  • 20

    20 MART 2016

    20 MART 2016
    ABD Başkanı Barack Obama, Küba'yı ziyaret etti. Obama, 88 yıl aranın ardından Küba'ya giden ilk ABD Başkanı oldu.
  • 21

    20 MART 2017

    20 MART 2017
    Kanadalı bilim heyeti, Quebec eyaletinin kuzeyinde yaptıkları çalışmalarda 4,2 milyar yıllık yer kabuğu örneği buldu. Bugüne kadar bulunan en eski yer kabuğu örneği yaklaşık 2,7 milyar yaşındaydı.
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