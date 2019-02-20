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20 Şubat 2019 Tarihte bugün neler oldu?

ntv.com.tr

20 Şubat’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 20 Şubat’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

  • 1

    20 ŞUBAT 1507

    20 ŞUBAT 1507
    Fatih Sultan Mehmet'in portresini yapan İtalyan ressam Gentile Bellini öldü.
  • 2

    20 ŞUBAT 1622

    20 ŞUBAT 1622
    II. Osman (Genç Osman) katledildi.
  • 3

    20 ŞUBAT 1872

    20 ŞUBAT 1872
    Metropolitan Museum of Art, New York'ta açıldı.
  • 4

    20 ŞUBAT 1914

    20 ŞUBAT 1914
    İstanbul'da ilk elektrikli tramvay sefere başladı.
  • 5

    20 ŞUBAT 1919

    20 ŞUBAT 1919
    Afganistan'da Emir Habibullah Han'ın katledilmesi üzerine yerine geçen Amanullah Han, ülkesinin bağımsızlığını ilan etti.
  • 6

    20 ŞUBAT 1928

    20 ŞUBAT 1928
    İstanbul'da ''Vatandaşları Türkçe konuşmaya teşvik'' toplantısı yapıldı.
  • 7

    20 ŞUBAT 1930

    20 ŞUBAT 1930

    Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu kabul edildi.

  • 8

    20 ŞUBAT 1938

    20 ŞUBAT 1938
    Adolf Hitler, Çekoslovakya ve Avusturya'daki Almanlar için kendi geleceklerini belirleme hakkı istedi.
  • 9

    20 ŞUBAT 1961

    20 ŞUBAT 1961
    İlk koalisyon kabinesi, İsmet İnönü başkanlığında kuruldu.
  • 10

    20 ŞUBAT 1966

    20 ŞUBAT 1966
    Amerikan model Cindy Crawford dünyaya geldi.
  • 11

    Amerikan rock müzisyeni Kurt Cobain dünyaya geldi.
  • 12

    20 ŞUBAT 1970

    20 ŞUBAT 1970

    Boğaz Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel tarafından törenle atıldı. Üç yılda tamamlanan köprü, 29 Ekim 1973'te açıldı.

  • 13

    20 ŞUBAT 1988

    20 ŞUBAT 1988
    Barbadoslu şarkıcı Rihanna dünyaya geldi.
  • 14

    20 ŞUBAT 2004

    20 ŞUBAT 2004
    Fenerbahçe hisseleri İMKB'de işlem görmeye başladı.
  • 15

    20 ŞUBAT 2009

    20 ŞUBAT 2009
    Dünyada ekonomik kriz: İngiltere'nin son banka kurtarma operasyonlarıyla toplam borcu 2 trilyon sterline ulaştı. Almanya'da Federal Cumhuriyet tarihindeki en büyük ekonomik yardım paketi olan 50 milyar avroluk ikinci konjonktür paketi onaylandı.
  • 16

    20 ŞUBAT 2009

    20 ŞUBAT 2009
    Fenerbahçe'nin eski başkanlarından, iş adamı Emin Cankurtaran öldü.
  • 17

    20 ŞUBAT 2010

    20 ŞUBAT 2010
    60. Berlin Film Festivali'nde ''Altın Ayı'' ödülü Semih Kaplanoğlu'nun ''Bal'' filmine verildi.
  • 18

    20 ŞUBAT 2014

    20 ŞUBAT 2014
    Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi tarafından Adapazarı'nda üretilen ilk yerli dizel tren seti "Anadolu", İzmir-Balıkesir-Bandırma seferlerine başladı.
  • 19

    20 ŞUBAT 2016

    20 ŞUBAT 2016

    İtalyan yazar Umberto Eco, 84 yaşında hayatını kaybetti.

  • 20

    20 ŞUBAT 2017

    20 ŞUBAT 2017
    HSYK 2. Dairesi, FETÖ/PDY ile bağlantısı tespit edilen 227 hakim ve savcıyı daha meslekten ihraç etti. Meslekten ihraç edilen hakim ve savcı sayısı toplam 3 bin 886 oldu.
  • 21

    20 ŞUBAT 2017

    20 ŞUBAT 2017
    Belçika Brugge Ağır Ceza Mahkemesi, gıyabında yargılanan Sabancı suikastı faillerinden Fehriye Erdal'a, Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı 15 yıl hapis ile 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezası verdi.
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