20 Şubat 2019 Tarihte bugün neler oldu?
ntv.com.tr
20 Şubat’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 20 Şubat’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
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20 ŞUBAT 1507Fatih Sultan Mehmet'in portresini yapan İtalyan ressam Gentile Bellini öldü.
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20 ŞUBAT 1622II. Osman (Genç Osman) katledildi.
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20 ŞUBAT 1872Metropolitan Museum of Art, New York'ta açıldı.
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20 ŞUBAT 1914İstanbul'da ilk elektrikli tramvay sefere başladı.
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20 ŞUBAT 1919Afganistan'da Emir Habibullah Han'ın katledilmesi üzerine yerine geçen Amanullah Han, ülkesinin bağımsızlığını ilan etti.
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20 ŞUBAT 1928İstanbul'da ''Vatandaşları Türkçe konuşmaya teşvik'' toplantısı yapıldı.
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20 ŞUBAT 1930
Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu kabul edildi.
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20 ŞUBAT 1938Adolf Hitler, Çekoslovakya ve Avusturya'daki Almanlar için kendi geleceklerini belirleme hakkı istedi.
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20 ŞUBAT 1961İlk koalisyon kabinesi, İsmet İnönü başkanlığında kuruldu.
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20 ŞUBAT 1966Amerikan model Cindy Crawford dünyaya geldi.
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11Amerikan rock müzisyeni Kurt Cobain dünyaya geldi.
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20 ŞUBAT 1970
Boğaz Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel tarafından törenle atıldı. Üç yılda tamamlanan köprü, 29 Ekim 1973'te açıldı.
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20 ŞUBAT 1988Barbadoslu şarkıcı Rihanna dünyaya geldi.
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20 ŞUBAT 2004Fenerbahçe hisseleri İMKB'de işlem görmeye başladı.
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20 ŞUBAT 2009Dünyada ekonomik kriz: İngiltere'nin son banka kurtarma operasyonlarıyla toplam borcu 2 trilyon sterline ulaştı. Almanya'da Federal Cumhuriyet tarihindeki en büyük ekonomik yardım paketi olan 50 milyar avroluk ikinci konjonktür paketi onaylandı.
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20 ŞUBAT 2009Fenerbahçe'nin eski başkanlarından, iş adamı Emin Cankurtaran öldü.
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20 ŞUBAT 201060. Berlin Film Festivali'nde ''Altın Ayı'' ödülü Semih Kaplanoğlu'nun ''Bal'' filmine verildi.
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20 ŞUBAT 2014Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi tarafından Adapazarı'nda üretilen ilk yerli dizel tren seti "Anadolu", İzmir-Balıkesir-Bandırma seferlerine başladı.
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20 ŞUBAT 2016
İtalyan yazar Umberto Eco, 84 yaşında hayatını kaybetti.
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20 ŞUBAT 2017HSYK 2. Dairesi, FETÖ/PDY ile bağlantısı tespit edilen 227 hakim ve savcıyı daha meslekten ihraç etti. Meslekten ihraç edilen hakim ve savcı sayısı toplam 3 bin 886 oldu.
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20 ŞUBAT 2017Belçika Brugge Ağır Ceza Mahkemesi, gıyabında yargılanan Sabancı suikastı faillerinden Fehriye Erdal'a, Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı 15 yıl hapis ile 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezası verdi.