imsakiye

20 yaşında seçimi kazandı | Şirinler köyünün şirin muhtarı

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı 100 haneli Şirinler köyünde yaşları 45, 59, 64 ve 65 olan 4 adayı geride bırakan 20 yaşındaki Mustafa Doğan, yeni muhtar seçildi. Köyde bulunan eksiklikleri tespit edeceğini ifade eden Doğan; yol, mezarlık ve köprü projesini hayata geçireceğini dile getirdi.

20 yaşında seçimi kazandı | Şirinler köyünün şirin muhtarı - 1

Ulus ilçesine bağlı Şirinler köyünde babasıyla birlikte çiftçilik yapan, lise mezunu Mustafa Doğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde köy muhtarlığına adaylığını koydu.

TÜRKİYE HABERLERİ

20 yaşında seçimi kazandı | Şirinler köyünün şirin muhtarı - 2

Doğan, genç yaşına rağmen mevcut muhtarın da aralarında bulunduğu yaşları 45, 59, 64 ve 65 olan adayları geride bırakarak seçimi kazandı.

108 geçerli oyun sayıldığı 100 haneli köyde 35 oy alan Doğan, köy muhtarı seçildi.

20 yaşında seçimi kazandı | Şirinler köyünün şirin muhtarı - 3

YOL VE MEZARLIĞA KÖPRÜ PROJESİ 

Köydeki eksiklikleri gördükten sonra aday olmaya karar verdiğini söyleyen Mustafa Doğan, “Köyde yaşayan vatandaşlarımızın bana çok desteklerini gördüm ve seçimi kazandım." dedi.

Köyde bulunan eksikleri tespit ederek yardım isteyeceklerinin altını çizen Doğan, "Şu anda yol ve mezarlığımıza köprü projem var. İnşallah bunları hayata geçireceğiz. Seçimden önce benim 20 yaşında olduğumu duyanlar çok şaşırıyorlardı. Bana, 'Yaşın küçük sana oy vermezler' demişlerdi. Şimdi çok şaşırıyorlar ve 'Genç dinamik muhtarımız' diyerek benim çalışma azmimi daha artırıyorlar." dedi.

20 yaşında seçimi kazandı | Şirinler köyünün şirin muhtarı - 4

"BİZ BAŞARACAĞINA İNANIYORUZ"

Köylülerden Şaban Ünal (60) ise, “Köyümüzde genç bir muhtarımızın kazanması bizleri çok sevindirdi. Biz muhtarımızın başarılı ve köyümüze faydalı olacağını düşünüyoruz. Genç muhtarı duyanlar bize, 'En genç muhtarı seçtiniz' diye güzel tepkiler verdi. Biz bu durumdan çok mutluyuz." diye konuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER