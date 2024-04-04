20 yaşında seçimi kazandı | Şirinler köyünün şirin muhtarı

YOL VE MEZARLIĞA KÖPRÜ PROJESİ

Köydeki eksiklikleri gördükten sonra aday olmaya karar verdiğini söyleyen Mustafa Doğan, “Köyde yaşayan vatandaşlarımızın bana çok desteklerini gördüm ve seçimi kazandım." dedi.

Köyde bulunan eksikleri tespit ederek yardım isteyeceklerinin altını çizen Doğan, "Şu anda yol ve mezarlığımıza köprü projem var. İnşallah bunları hayata geçireceğiz. Seçimden önce benim 20 yaşında olduğumu duyanlar çok şaşırıyorlardı. Bana, 'Yaşın küçük sana oy vermezler' demişlerdi. Şimdi çok şaşırıyorlar ve 'Genç dinamik muhtarımız' diyerek benim çalışma azmimi daha artırıyorlar." dedi.