20 yaşında seçimi kazandı | Şirinler köyünün şirin muhtarı
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı 100 haneli Şirinler köyünde yaşları 45, 59, 64 ve 65 olan 4 adayı geride bırakan 20 yaşındaki Mustafa Doğan, yeni muhtar seçildi. Köyde bulunan eksiklikleri tespit edeceğini ifade eden Doğan; yol, mezarlık ve köprü projesini hayata geçireceğini dile getirdi.
Ulus ilçesine bağlı Şirinler köyünde babasıyla birlikte çiftçilik yapan, lise mezunu Mustafa Doğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde köy muhtarlığına adaylığını koydu.