Çok ölü var dedi, mezarlığa ambulans istedi | pes dedirten çağrılar
Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 58’i gereksiz aramalardan oluşurken, arayanların talepleri ise "pes" dedirtti. 112’yi arayarak çok ölü var diyerek mezarlığa ambulans çağıran, acıktığı için döner ve ayran siparişi vermek isteyen, tartıştığı sevgilisinin 112 tarafından aranmasını talep eden ve çocuğuna doğum günü sürprizi için evin önüne acil müdahale ekibi çağıranlar bu kadar da olmaz dedirtti.
Edirne 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 58’i gereksiz aramalardan oluşuyor. Arayanların talepleri ise "pes" dedirtti.