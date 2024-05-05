Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği'nde horoz dövüşü: 29 kişi tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma derneğine bahis oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Barınakta bulunan 5 Hint horozu ile 1 Australorp cinsi horoza el konulurken 29 kişi gözaltına alındı.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Tütüncüler Mahallesi'ndeki derneğe ait hayvan koruma ve bakım barınağında, horoz dövüşü yaptırılarak haksız kazanç elde edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.