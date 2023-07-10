20 yaşındaki Enes’in nadir hastalığı (Pachydermoperiostosis tanısı konuldu)

Kahramanmaraş’ta yaşayan 20 yaşındaki Enes Cenneter’e dünyada nadir olarak görülen Pachydermoperiostosis ve ‘erken yaşlanma’ hastalığı tanısı konuldu. Hastalığıyla ilgili olarak konuşan Cenneter, “Durumumu herkese izah edemiyorum. 20 yaşındayım ama herkes bana 40 yaşındaymışım gibi muamele gösteriyor.” dedi.

20 yaşındaki Enes’in nadir hastalığı (Pachydermoperiostosis tanısı konuldu) - 1

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi Dehliz köyü Bölükçam Mahallesi'nde yaşayan 20 yaşındaki Enes Cenneter, 15 yaşından itibaren ortaya çıkan ve yaşamını zorlaştıran hastalığından kurtulmak istiyor.

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20 yaşındaki Enes’in nadir hastalığı (Pachydermoperiostosis tanısı konuldu) - 2

Herkesin 40 yaşında gösterdiğini söylediğini belirten Cenneter, bu hastalıktan kurtulmak isteyerek, tedavisi varsa olmak istediğini söyledi.

20 yaşındaki Enes’in nadir hastalığı (Pachydermoperiostosis tanısı konuldu) - 3

“Hastalığımın akraba evliliğinden kaynaklı bir hastalık olduğunu söylüyorlar. Pachydermoperiostosis adında bir hastalık. Ellerde, ayaklarda ve bacaklarda büyüme oluyor. Alnımda kırışma ve yaşlı bir görüntü oluşturuyor. Doktorlar akraba evliliğinden dolayı olduğunu, genlerde kalıcı imitasyona uğrayan zararlı genler almışım, hem anneden hem babadan.” diyen Cenneter, günlük yaşantısında bacaklarında sürekli ağrı hissettiğini anlattı.

20 yaşındaki Enes’in nadir hastalığı (Pachydermoperiostosis tanısı konuldu) - 4

Yüzünün görüntüsünün kendisini olumsuz etkilediğini anlatan Cenneter, “Ben fazla yürüyemiyorum. Dondurma dükkanında çalışıyorum. Ayakta kaldığım için çok fazla ağrı, sızı oluyor. Müşteriler geldiği zaman yüzüme ne olduğunu soruyorlar. Bana garip bakıyorlar. Durumumu herkese izah edemiyorum. 20 yaşındayım ama herkes bana 40 yaşındaymışım gibi muamele gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

20 yaşındaki Enes’in nadir hastalığı (Pachydermoperiostosis tanısı konuldu) - 5
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