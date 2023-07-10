20 yaşındaki Enes’in nadir hastalığı (Pachydermoperiostosis tanısı konuldu)
Kahramanmaraş’ta yaşayan 20 yaşındaki Enes Cenneter’e dünyada nadir olarak görülen Pachydermoperiostosis ve ‘erken yaşlanma’ hastalığı tanısı konuldu. Hastalığıyla ilgili olarak konuşan Cenneter, “Durumumu herkese izah edemiyorum. 20 yaşındayım ama herkes bana 40 yaşındaymışım gibi muamele gösteriyor.” dedi.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi Dehliz köyü Bölükçam Mahallesi'nde yaşayan 20 yaşındaki Enes Cenneter, 15 yaşından itibaren ortaya çıkan ve yaşamını zorlaştıran hastalığından kurtulmak istiyor.