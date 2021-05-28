20 yıldır küs kardeşleri vali barıştırdı

İHA 28.05.2021 - 15:27 | Son Güncelleme : 28.05.2021 - 15:28
İki kardeş ve çocuklarını barış masasına oturmaya davet eden Vali Aydoğdu iki kardeşin karşılıklı iddialarını dinledi.
Vali Aydoğdu, sahip oldukları arazileri, her iki kardeşin yaptığı tarımsal faaliyetleri ile bölgede örnek işletmelere sahip olduklarını belirterek; yıllardır süregelen anlaşmazlığa son vermelerini istedi.
Her iki aile mensuplarının kendileri ve çocuklarının huzuru için barışmaları gerektiğini vurgulayan Vali Aydoğdu, 6 ve 12 dekarlık tarlaların sorun oluşturduğu anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için varsa çözüm önerileri ile ortaya koymalarını ya da yapacağı teklifi kabul etmelerini istedi.
Yapılan uzun tartışma ve yükselen tansiyon karşısında tarafları sükunete davet eden Vali Aydoğdu, aileleri uyardı.
Yaklaşık 2 saat süren tartışmada iki tarafın çözüm sunamadığını belirten Vali Aydoğdu, anlaşmazlığa neden olan tarlaların karşılıklı olarak değiştirileceğini yine babalarından kalan miras arazilerinde kadastro ölçümlerinin yapılarak kardeşler arasında bölüştürüleceğini belirtti.
Vali Aydoğdu’nun teklifini kabul eden aileler 20 yıl süren küslüğü birbirlerine sarılarak bitirdi. Her iki kardeşin çocukları tartışma ve yaşanan kavgalardan dolayı duydukları üzüntüyü ve rahatsızlığı gözyaşları ile anlatırken Vali Hamza Aydoğdu iki kardeşin barışmasına vesile olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.
Gözyaşlarını tutamayan Aydoğdu, iki kardeş ve ailelere mutluluklarının daim olması dileğinde bulundu.