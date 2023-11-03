2001 krizinde ayakkabı fabrikası battı: Şimdi tamircilik yapıyor
Güven Söylemez, ayakkabı sektörüne babasının yanında çırak olarak adım attı. Usta olduktan sonra üretimi büyüten Söylemez, 2001 krizi öncesinde 130 çalışanı olan bir fabrika sahibiydi. Ekonomik krizde batan Söylemez, şimdi ise 5 metrekarelik dükkanında ayakkabı imalat ve tadilat işleri yapıyor. Sektörde 50. yılını dolduran Söylemez, kalifiye eleman açığına dikkat çekti.
Ankara'da kişiye özel ayakkabı imalatı yapan babasının yanında 1973 yılında çırak olarak mesleğe başlayan Güven Söylemez, yıllar içinde önce kalfa sonra usta oldu.