2001 krizinde ayakkabı fabrikası battı: Şimdi tamircilik yapıyor

ONLARCA ÇALIŞANI VARDI, TEK KALDI

İnsanların beğenerek giydiği ayakkabıları üretmekten ve tamiratını yapmaktan keyif aldığını dile getiren Söylemez, şunları belirtti:



"1980 yılına kadar babamla beraberdik. Usta olduktan sonra iki tezgahlı imalathanemiz 1990'lı yıllarda fabrikaya dönüştü. Yanımızda 130 kişinin çalıştığı bant sistemli üretime geçmiştik. Biz çeşitli firmaların adına üretim yapıyorduk. 1999 yılından 2001'e kadar olan süreçte birtakım zorluklarla karşılaştık ve bu hale geldik. O yıllar bizim için çok zor geçti. Çok daralma yaşandı. Onun etkisini kaldıramadık, benim yaş grubumdaki arkadaşlarımın çoğu battı."