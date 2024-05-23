2018’den beri aranıyordu: Firari katil Taksim Meydanı’nda yakalandı
İstanbul’da 1997 yılında nişanlısını, 2008 yılında ise annesini 18 yerinden bıçaklayarak öldüren ve tutuklu bulunduğu cezaevinden 2018 yılında firar eden Renç Armağan Haktanır, Taksim Meydanı’nda yakalandı. Firari katil, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Beyoğlu’nda görev yapan Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı’nda devriye atarken bir kişinin hareketlerinden şüphelendi.
Şüpheli kişinin kimlik bilgilerini kontrol eden ekipler, kimliğin sahte olduğunu belirledi.
Ekipler bunun üzerine parmak izinden şüphelinin Renç Armağan Haktanır olduğunu tespit etti.Şüphelinin 2 ayrı cinayetten suç kaydı olduğu ve firari olarak arandığı ortaya çıktı.