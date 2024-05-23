2018’den beri aranıyordu: Firari katil Taksim Meydanı’nda yakalandı

Beyoğlu’nda görev yapan Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı’nda devriye atarken bir kişinin hareketlerinden şüphelendi.

Şüpheli kişinin kimlik bilgilerini kontrol eden ekipler, kimliğin sahte olduğunu belirledi.

Ekipler bunun üzerine parmak izinden şüphelinin Renç Armağan Haktanır olduğunu tespit etti.

Şüphelinin 2 ayrı cinayetten suç kaydı olduğu ve firari olarak arandığı ortaya çıktı.