2023/1. Dönem Bekçilik Yazılı Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçi alımı sınav sonuç tarihi

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 tarihinde tamamlanacak. Sınava katılım sağlayan adaylar şimdiden sonuç tarihini araştırıyor. Bekçi alımı sınav sonuç tarihine yapılan yazılı duyuruda yer verilmişti. Peki, 2023/1. Dönem Bekçilik Yazılı Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023/1. Dönem Bekçilik Yazılı Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçi alımı sınav sonuç tarihi - 1

12 - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında müracaatları şahsen alınan ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınav aşamasını başarıyla geçen adaylar , 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı'na katılım sağladı. Sınavdan 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Peki, 2023/1. Dönem Bekçilik Yazılı Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

2023/1. Dönem Bekçilik Yazılı Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçi alımı sınav sonuç tarihi - 2

TAKVİMDE SONUÇ TARİHİNE YER VERİLDİ

Bekçi alımına ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edildi.

2023/1. Dönem Bekçilik Yazılı Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçi alımı sınav sonuç tarihi - 3

BEKÇİLİK YAZILI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuç bilgileri 23.10.2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

2023/1. Dönem Bekçilik Yazılı Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçi alımı sınav sonuç tarihi - 4

SINAV İTİRAZ SÜRECİ HAKKINDA

Adaylar, sınav sorularına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr yayımlanmasından itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.

Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.

2023/1. Dönem Bekçilik Yazılı Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçi alımı sınav sonuç tarihi - 5
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