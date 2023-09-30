2023/1. Dönem Bekçilik Yazılı Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçi alımı sınav sonuç tarihi
2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 tarihinde tamamlanacak. Sınava katılım sağlayan adaylar şimdiden sonuç tarihini araştırıyor. Bekçi alımı sınav sonuç tarihine yapılan yazılı duyuruda yer verilmişti. Peki, 2023/1. Dönem Bekçilik Yazılı Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
12 - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında müracaatları şahsen alınan ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınav aşamasını başarıyla geçen adaylar , 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı'na katılım sağladı. Sınavdan 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Peki, 2023/1. Dönem Bekçilik Yazılı Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?