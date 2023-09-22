2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Sınav Giriş Belgeleri yayımlandı: Bekçilik sınavı yerleri nasıl öğrenilir?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Sınav Giriş Belgeleri yayımlandı. Polis Akademisi'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Giriş Belgeleri Yayımlanmıştır." denildi.

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Sınav Giriş Belgeleri yayımlandı: Bekçilik sınavı yerleri nasıl öğrenilir? - 1

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Sınav Giriş Belgeleri ile ilgili yazılı açıklama geldi. Sınav tarihine kısa bir süre kala sınav yerleri bilgisini de içeren sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Sınav Giriş Belgeleri yayımlandı: Bekçilik sınavı yerleri nasıl öğrenilir? - 2

SONUÇ DUYURUSU

Sonuç duyurusunda; "2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 12 Haziran – 22 Haziran 2023 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrolleri ile Fiziki Yeterlilik Sınavını başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 30 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 14.00’te “2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Sınav Giriş Belgeleri yayımlandı: Bekçilik sınavı yerleri nasıl öğrenilir? - 3

Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, e-Devlet girişi yaparak sınav giriş belerini görüntüleyebilecekler.

Sınav Giriş Belgesi için tıklayınız.

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Sınav Giriş Belgeleri yayımlandı: Bekçilik sınavı yerleri nasıl öğrenilir? - 4

SORU VE CEVAPLAR 2 EKİM'DE PAYLAŞILACAK

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarı 02.10.2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr adreslerinden yayımlanacak.

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Sınav Giriş Belgeleri yayımlandı: Bekçilik sınavı yerleri nasıl öğrenilir? - 5

SONUÇLAR EKİM AYINDA

Sınav sonuç bilgileri 23.10.2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

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