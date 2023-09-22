2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Sınav Giriş Belgeleri yayımlandı: Bekçilik sınavı yerleri nasıl öğrenilir?
2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Sınav Giriş Belgeleri yayımlandı. Polis Akademisi'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Giriş Belgeleri Yayımlanmıştır." denildi.
2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Sınav Giriş Belgeleri ile ilgili yazılı açıklama geldi. Sınav tarihine kısa bir süre kala sınav yerleri bilgisini de içeren sınav giriş belgeleri erişime açıldı.