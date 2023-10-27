Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

29 EKİM KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ: 2023 29 Ekim kutlama konserleri nerede ve ne zaman yapılacak? Cumhuriyet Bayramı 100. yılı ücretsiz konserler ve etkinlikler listesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıldönümü kutlamaları vatandaşların gündeminde yer alıyor. 100. yıl coşkusunun yaşanacağı ve Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anılacağı etkinlikler 25 Ekim itibariyle başladı. Ücretsiz konserlere ve etkinliklere katılıp bu coşkuya ortak olacak vatandaşlar da konser ve etkinlik listelerini araştırıyor. Peki 28 Ekim ve 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ve konserleri nerede, saat kaçta?

29 EKİM KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ: 2023 29 Ekim kutlama konserleri nerede ve ne zaman yapılacak? Cumhuriyet Bayramı 100. yılı ücretsiz konserler ve etkinlikler listesi - 1

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde birçok şehirde ücretsiz konser ve etkinlikler halka açık olacak. Ülkemizin dört bir yanında gerçekleşecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bu yıl 25 Ekim itibariyle başladı ve 29 Ekim'e kadar devam edecek. İşte, 29 Ekim İstanbul Maltepe, Ankara, İzmir, Eskişehir programı...

TÜRKİYE HABERLERİ

29 EKİM KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ: 2023 29 Ekim kutlama konserleri nerede ve ne zaman yapılacak? Cumhuriyet Bayramı 100. yılı ücretsiz konserler ve etkinlikler listesi - 2

İBB'NİN 29 EKİM ETKİNLİKLERİ VE KONSERLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama konseri 29 Ekim'de Maltepe Etkinlik alanında yapılacak.

Etkinlikte, Haluk Bilginer'in seslendireceği temsili Cumhuriyet ağacı, bir kız çocuğu ile yolculuğa çıkacak. 40 dakika sürecek bu özel gösteriye, yurt dışından gelen hava ve yer akrobatları eşlik edecek.

İtalya'dan gelen uçan balonlu akrobasi ekibi, Türkiye'nin her şehrini temsil eden 81 halk oyunları dansçısıyla aynı sahnede buluşacak. Etkinlikte, halk oyunları ve modern dans ekipleri ile tiyatroculardan oluşan 210 kişi yer alacak. Hayallerinin peşinden giden kız çocuğunu, jimnastik sporcusu Doğa Kale canlandıracak.


29 EKİM KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ: 2023 29 Ekim kutlama konserleri nerede ve ne zaman yapılacak? Cumhuriyet Bayramı 100. yılı ücretsiz konserler ve etkinlikler listesi - 3

Müzisyen, aranjör ve yapımcı İskender Paydaş da 29 Ekim'de Maltepe Sahil Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek kutlamalara katılacak.

Cumhuriyet kutlamalarına özel hazırlanan yeni şarkıları da dinleyicinin beğenisine sunacak Paydaş, Zülfü Livaneli, Duman, Kubat ve Edis'in de aralarında bulunduğu ünlü isimleri sahnesinde ağırlayacak.

29 EKİM KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ: 2023 29 Ekim kutlama konserleri nerede ve ne zaman yapılacak? Cumhuriyet Bayramı 100. yılı ücretsiz konserler ve etkinlikler listesi - 4

29 EKİM 2023 İSTANBUL KONSER LİSTESİ

Kutlamalar kapsamında 28 Ekim'de Melike Şahin, Gazapizm, Madrigal, Nova Norda, Ozbi, Şevval Sam, Ozan Doğulu Maltepe'de ücretsiz konser verecek.

29 Ekim'de de Duman, Edis, Sıla, Mazhar Alanson, Adamlar Maltepe'de, Sertap Erener Ataşehir'de, Zülfü Livaneli Kadıköy'de, Burak Kut, Yonca Evcimik, Vitamin ve Mansur Ark da Sarıyer'de sahne alacak.

29 EKİM KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ: 2023 29 Ekim kutlama konserleri nerede ve ne zaman yapılacak? Cumhuriyet Bayramı 100. yılı ücretsiz konserler ve etkinlikler listesi - 5

27 EKİM ESKİŞEHİR GÜLŞEN KONSERİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Eskişehirlileri ünlü şarkıcı Gülşen ile buluşturuyor.

Gülşen, 27 Ekim Cuma akşamı Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda Eskişehirli sevenleriyle saat 20:00'da bir araya gelecek.

29 EKİM KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ: 2023 29 Ekim kutlama konserleri nerede ve ne zaman yapılacak? Cumhuriyet Bayramı 100. yılı ücretsiz konserler ve etkinlikler listesi - 6

29 EKİM ANKARA CUMHURİYET BAYRAMI KONSERİ

Çankaya Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Ankaralıları ünlü şarkıcı Tan ile buluşturuyor.

Taşçı etkinlik haberini; "Tan Taşçı 29 EkimCumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları kapsamında, Çankaya Belediyesi organizasyonuyla 29 Ekim Pazar akşamı Ankara AnıtPark’da sahnede olacağız" sözleriyle duyurdu.

29 EKİM KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ: 2023 29 Ekim kutlama konserleri nerede ve ne zaman yapılacak? Cumhuriyet Bayramı 100. yılı ücretsiz konserler ve etkinlikler listesi - 7

29 EKİM MERSİN İREM DERİCİ KONSERİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ünlü sanatçı İrem Derici'yi Mersinlilerle buluşturacak. (Saruhanlı PTT Binası Yanı, Manisa)

29 EKİM KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ: 2023 29 Ekim kutlama konserleri nerede ve ne zaman yapılacak? Cumhuriyet Bayramı 100. yılı ücretsiz konserler ve etkinlikler listesi - 8

İŞTE CUMHURİYET BAYRAMI DİĞER KONSER TARİHLERİ

Menderes Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları renkli görüntülere sahne olacak. Etkinlikler kapsamında sanatçı Ece Seçkin de Mendereslilerle buluşacak.

EYPİO
Tarih: 29 Ekim Pazar
Yer: Cumhuriyet Meydanı, Burdur

MANUŞ BABA
Tarih: 26 Ekim Perşembe
Yer: Tahtakale Mahallesi Ispartakule Sergi ve Fuar Alanı Otoparkı, Avcılar

LEMAN SAM
Tarih: 29 Ekim Pazar
Yer: Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası Önü, Antalya

VOLKAN KONAK
Tarih: 27 Ekim Cuma
Yer: Yaşar Kemal Kültür Merkezi Konser Alanı, Maltepe

29 EKİM KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ: 2023 29 Ekim kutlama konserleri nerede ve ne zaman yapılacak? Cumhuriyet Bayramı 100. yılı ücretsiz konserler ve etkinlikler listesi - 9

MELİKE ŞAHİN
Tarih: 28 Ekim Cumartesi
Yer: Maltepe Etkinlik Alanı

BETÜL DEMİR
Tarih: 28 Ekim Cumartesi
Yer: Maçka Parkı, Şişli

OZBİ
Tarih: 28 Ekim Cumartesi
Yer: Maltepe Etkinlik Alanı

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