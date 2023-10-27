29 EKİM KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ: 2023 29 Ekim kutlama konserleri nerede ve ne zaman yapılacak? Cumhuriyet Bayramı 100. yılı ücretsiz konserler ve etkinlikler listesi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde birçok şehirde ücretsiz konser ve etkinlikler halka açık olacak. Ülkemizin dört bir yanında gerçekleşecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bu yıl 25 Ekim itibariyle başladı ve 29 Ekim'e kadar devam edecek. İşte, 29 Ekim İstanbul Maltepe, Ankara, İzmir, Eskişehir programı...