2023 dini günler takvimi: Üç aylar, Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?

2023 yılına kısa bir zaman kala dini günler takvimi sorgulanmaya başladı. Yeni yılda üç aylar, Ramazan ayı, kandil tarihleri ve Kurban Bayramı tarihlerini merak eden birçok kişi için, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 dini günler takvimi yayımlandı. İşte üç aylar, Ramazan ayı ve Kurban Bayramı tarihleri.

2023 dini günler takvimi: Üç aylar, Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? - 1

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.

Buna göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak.

2023 dini günler takvimi: Üç aylar, Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? - 2

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu.

Buna göre; Ramazan ayının ilk günü 23 Mart 2023 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

Ramazan ayı arefe günü 20 Nisan 2023 tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak.

2023 dini günler takvimi: Üç aylar, Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? - 3

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimi sonrasında Kurban Bayramı'nın ne zaman hangi güne denk geldiği belli oldu.

Buna göre; Kurban Bayramı 2023 yılında 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerine denk gelecek. Yani 2023 Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran 2023 Çarşamba günü olacak.

2023 dini günler takvimi: Üç aylar, Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? - 4

2023 KANDİL TARİHLERİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek.

Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.

2023 dini günler takvimi: Üç aylar, Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? - 5

2023 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içerisine denk gelen Kadir Gecesi yeni yılda 17 Nisan 2023 Pazartesi gününe denk geliyor.

2023 dini günler takvimi: Üç aylar, Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? - 6

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

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