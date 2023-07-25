2023 MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi mülakat sonuçları için geri sayım

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) mülakat sonuçları için geri sayım başladı. 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri devam ederken, MSÜ mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında, 2023 MSÜ mülakat tarihleri belli oldu. Peki, MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi mülakat sonuçları için geri sayım - 1

2023 MSÜ mülakat sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 5 Temmuz'da başlayan MSÜ mülakatları 4 Ağustos'ta sona erecek. Peki, 2023 MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

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2023 MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi mülakat sonuçları için geri sayım - 2

MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ mülakatları 4 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınavlar tamamlandıktan sonra MSÜ mülakat sonuçlarının ağustos ayı ortalarında açıklanması bekleniyor.

Ancak sınav sonuçları hakkında henüz bir duyuru gelmedi.

2023 MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi mülakat sonuçları için geri sayım - 3

2023 MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ

Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada;

"1. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 05 Temmuz - 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.

2. İkinci seçim aşamaları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

a. Hava Harp Okulu seçim aşamaları 05 -12 Temmuz 2023 tarihleri arasında,

b. Diğer Harp Okulları seçim aşamaları 12-26 Temmuz 2023 tarihleri arasında,

c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 26 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.

ç. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır." ifadeleri yer aldı.

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