2023 MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi mülakat sonuçları için geri sayım
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) mülakat sonuçları için geri sayım başladı. 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri devam ederken, MSÜ mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında, 2023 MSÜ mülakat tarihleri belli oldu. Peki, MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023 MSÜ mülakat sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 5 Temmuz'da başlayan MSÜ mülakatları 4 Ağustos'ta sona erecek. Peki, 2023 MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?