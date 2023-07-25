2023 MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi mülakat sonuçları için geri sayım

2023 MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ

Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada;



"1. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 05 Temmuz - 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.



2. İkinci seçim aşamaları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.



a. Hava Harp Okulu seçim aşamaları 05 -12 Temmuz 2023 tarihleri arasında,



b. Diğer Harp Okulları seçim aşamaları 12-26 Temmuz 2023 tarihleri arasında,



c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 26 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.



ç. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır." ifadeleri yer aldı.