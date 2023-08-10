2023 PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? PMYO mülakat ve parkur sınav tarihi için heyecanlı bekleyiş

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapacağını duyurmuştu. Adaylar, 31 Temmuz – 9 Ağustos 2023 tarihleri arasında başvuru işlemlerini gerçekleştirdiler. Peki, 2023 PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? PMYO mülakat ve parkur sınav tarihi için heyecanlı bekleyiş - 1

Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO)  başvuruların 9 Ağustos'ta tamamlanması ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Sınavlarda başarılı olarak PMYO'da eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

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2023 PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? PMYO mülakat ve parkur sınav tarihi için heyecanlı bekleyiş - 2

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

PMYO  başvuru sonuçlarının ağustos ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. 

Alıma ilişkin sınav takvimi, "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

2023 PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? PMYO mülakat ve parkur sınav tarihi için heyecanlı bekleyiş - 3

BAŞVURU ÜCRETİ HAKKINDA

Aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklanmadan, sınav başvuru ücreti ödeyen adayların sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecek.

2023 PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? PMYO mülakat ve parkur sınav tarihi için heyecanlı bekleyiş - 4

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

PMYO'nun öğrenci alımına başvuracak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, lise ve dengi okul mezunu olması gerekecek.

Başvurularda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250 bin ham taban puan ve üzeri puan, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2023-YKS TYT puan türünden en az 200 bin ham taban puan ve üzeri puan alma şartı aranacak.

Adayların, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınması kaydıyla 1 Ekim 2023 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2023 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması şartı aranacak.

Başvuru yapan adaylardan kadınların 162 santimetre, erkeklerin 167 santimetreden kısa boylu olmaması, beden kitle indeksinin 18-27 arasında olması gerekecek.

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