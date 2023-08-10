2023 PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? PMYO mülakat ve parkur sınav tarihi için heyecanlı bekleyiş
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapacağını duyurmuştu. Adaylar, 31 Temmuz – 9 Ağustos 2023 tarihleri arasında başvuru işlemlerini gerçekleştirdiler. Peki, 2023 PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) başvuruların 9 Ağustos'ta tamamlanması ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Sınavlarda başarılı olarak PMYO'da eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.