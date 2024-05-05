İstanbul'da film gibi olay: Eski eşine kızıp kendini bacaklarından vurdu

Beyoğlu Tarlabaşı’nda eski eşine kızan kişi, silahla kendini bacaklarından vurup yaraladı. Hastanede kendisini maskeli bir şüphelinin vurduğunu söyleyip yanlış ifade veren adamın oyununu kan izleri bozdu. Bir aparta da silahlı saldırı düzenlediği ortaya çıkan kişiye ev hapsi verildi.

İstanbul'da film gibi olay: Eski eşine kızıp kendini bacaklarından vurdu - 1

Beyoğlu Tarlabaşı semti Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’nde sokak üzerindeki bulunan bir binadaki dairede yaşayan Sidar A., eski eşiyle telefonda görüşmeye başladı. Görüşme esnasında tartışma çıkması sonucu sinirlenen adam, tabancasıyla art arda kendini elinden vurdu.

Elini delen kurşunlar ardından sağ bacağına saplandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da film gibi olay: Eski eşine kızıp kendini bacaklarından vurdu - 2

Olayın ardından binadan çıkan adam, sokağa çıkarak yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sidar A.’yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Hemen ameliyata alınan adamın bacağının 3 yerinde kırıklar olduğu tespit edildi.

İstanbul'da film gibi olay: Eski eşine kızıp kendini bacaklarından vurdu - 3

İZ SÜRÜLDÜ

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, hastanede tedavi gören Sidar A.’nın ifadesine başvurdu.

Adamın maskeli bir şüphelinin, kendisini vurup kaçtığını söylemesi üzerine polis sokakta inceleme yaptı. Ancak sokakta herhangi bir güvenlik kamerası görgü şahidine rastlanılamadı.

İstanbul'da film gibi olay: Eski eşine kızıp kendini bacaklarından vurdu - 4

Çalışmalar devam ederken polisin sokaktaki kan izleri dikkatini çekti. İzleri takip eden polis burada bulunan bir binaya ulaştı.

Sidar A.’nın yalan söylediğinden şüphelenen polis, adamın üstünden çıkan anahtarla binadaki dairelerin kilidini tek tek denedi.

İstanbul'da film gibi olay: Eski eşine kızıp kendini bacaklarından vurdu - 5

KAN İZLERİ TAKİP EDİLDİ

En üst kattaki dairenin kilidinin uyduğunu fark eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, içeriye girdiğinde çok miktarda kan olduğunu gördü.

Şüphelinin daire içerisinde vurulduğunu belirleyen polis, yaptığı aramalarda yerde 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Devam eden aramalarda ise avizenin ve çekmecenin içerisinde yaklaşık 47 gram uyuşturucu madde ile hassas terazi ele bulundu.

İstanbul'da film gibi olay: Eski eşine kızıp kendini bacaklarından vurdu - 6

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine hastanede tedavisi biten Sidar A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelinin, ifadesinde eski eşiyle telefonda tartıştığını bu nedenle sinirlenerek kendisini vurduğu ve kurşunların bacağına isabet etiğini, dairesindeki tabancalar ve uyuşturucuların bulunmaması için maskeli şüphelinin kendisini vurduğunu söylediğini itiraf etti.

İstanbul'da film gibi olay: Eski eşine kızıp kendini bacaklarından vurdu - 7

APARTA KURŞUN YAĞDIRMIŞ

Geçen pazar günü saat 02.45 sıralarında Sidar A.’nın kaldığı binaya yakın bir adresteki aparta kurşun yağdırılması olayının failinin de Sidar A. olduğu görüntülerden tespit edildi.

İstanbul'da film gibi olay: Eski eşine kızıp kendini bacaklarından vurdu - 8

EV HAPSİ CEZASI

İşlemleri tamamlanan Sidar A., “taksirle yaralama”, “ateşli silahlar kanununa muhalefet” ve “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlarından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da film gibi olay: Eski eşine kızıp kendini bacaklarından vurdu - 9

Emniyette 9 adet suç kaydı olan Sidar A.'nın çıkartıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.

İstanbul'da film gibi olay: Eski eşine kızıp kendini bacaklarından vurdu - 10
DAHA FAZLA GÖSTER