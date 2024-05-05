İstanbul'da film gibi olay: Eski eşine kızıp kendini bacaklarından vurdu

KAN İZLERİ TAKİP EDİLDİ

En üst kattaki dairenin kilidinin uyduğunu fark eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, içeriye girdiğinde çok miktarda kan olduğunu gördü.

Şüphelinin daire içerisinde vurulduğunu belirleyen polis, yaptığı aramalarda yerde 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Devam eden aramalarda ise avizenin ve çekmecenin içerisinde yaklaşık 47 gram uyuşturucu madde ile hassas terazi ele bulundu.