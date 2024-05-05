İstanbul'da film gibi olay: Eski eşine kızıp kendini bacaklarından vurdu
Beyoğlu Tarlabaşı’nda eski eşine kızan kişi, silahla kendini bacaklarından vurup yaraladı. Hastanede kendisini maskeli bir şüphelinin vurduğunu söyleyip yanlış ifade veren adamın oyununu kan izleri bozdu. Bir aparta da silahlı saldırı düzenlediği ortaya çıkan kişiye ev hapsi verildi.
Beyoğlu Tarlabaşı semti Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’nde sokak üzerindeki bulunan bir binadaki dairede yaşayan Sidar A., eski eşiyle telefonda görüşmeye başladı. Görüşme esnasında tartışma çıkması sonucu sinirlenen adam, tabancasıyla art arda kendini elinden vurdu.
Elini delen kurşunlar ardından sağ bacağına saplandı.