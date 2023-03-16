2023 Seçim takvimi belli oldu: Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak?

2 NİSAN'A KADAR ASKIDA

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri 2 Nisan 2023 tarihinde askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek. Yurt dışı seçmen kütüğünün "www.ysk.gov.tr" adresinden yapılan ilanı sonlandırılarak ve itiraz süresi Türkiye saati ile 17.00'de son bulacak.



Bina bazında seçmen kayıtlarının "www.ysk.gov.tr" adresinden sorgulanması sona edecek. Seyyar sandıkta oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar

sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuru süreci son bulacak.