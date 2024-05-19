Emekli destek paketinde neler var? Bakanı Işıkhan emekliler ile ilgili yeni çalışmaları duyurdu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emekliler ile ilgili yeni çalışmaları duyurdu. Açıklamalar ardından emekli destek paketinin içeriği merak ediliyor. Peki, emekli destek paketinde neler var?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliler ile ilgili yeni uygulamaların hazırlığında olduklarını duyurdu." Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması" programında konuşan Işıkhan, Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtların 1 aylık dönemde emeklilerin ücretsiz kullanımına açılacağını açıkladı.