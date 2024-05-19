Emekli destek paketinde neler var? Bakanı Işıkhan emekliler ile ilgili yeni çalışmaları duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emekliler ile ilgili yeni çalışmaları duyurdu. Açıklamalar ardından emekli destek paketinin içeriği merak ediliyor. Peki, emekli destek paketinde neler var?

Emekli destek paketinde neler var? Bakanı Işıkhan emekliler ile ilgili yeni çalışmaları duyurdu - 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliler ile ilgili yeni uygulamaların hazırlığında olduklarını duyurdu." Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması" programında konuşan Işıkhan, Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtların 1 aylık dönemde emeklilerin ücretsiz kullanımına açılacağını açıkladı.

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Emekli destek paketinde neler var? Bakanı Işıkhan emekliler ile ilgili yeni çalışmaları duyurdu - 2

"Emekliler.gov.tr" internet sitesi üzerinden emekliler için yapılan çalışmalar ve faaliyetler paylaşılacak.

Emekli destek paketinde neler var? Bakanı Işıkhan emekliler ile ilgili yeni çalışmaları duyurdu - 3

EMEKLİ DESTEK PAKETİNDE NELER VAR?

Emekliler için netleşen yeni uygulamalar şu şekilde:


Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar 1 aylık dönemde emeklilerin ücretsiz kullanımına açılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı kendi bünyesindeki tesisler ücretsiz olarak tüm emeklilere açacak.

Emekliler tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konuk evlerinden kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanabilecek.

Emekli destek paketinde neler var? Bakanı Işıkhan emekliler ile ilgili yeni çalışmaları duyurdu - 4

PTTcell tarafından emeklilere özel emekli paketi oluşturuldu. PTT Kargo’da emeklilere özel indirim yapılacak. TCDD Demiryollarında ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim sağlandı.

TROY ile bankalarla yapılan protokoller çerçevesinde emekli kartları aracılığı ile fatura ödemelerinde, eczane ve market harcamalarında belirlenen üst limit dahilinde giyim mağazalarında indirimler tanımlanacak.

Haberleşme, ulaşım, zincir marketlere, online pazar yerlerine kadar birçok anlaşma emekliler için hayata geçirilecek.

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