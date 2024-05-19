Emekli destek paketinde neler var? Bakanı Işıkhan emekliler ile ilgili yeni çalışmaları duyurdu

EMEKLİ DESTEK PAKETİNDE NELER VAR?

Emekliler için netleşen yeni uygulamalar şu şekilde:



Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar 1 aylık dönemde emeklilerin ücretsiz kullanımına açılacak.



Gençlik ve Spor Bakanlığı kendi bünyesindeki tesisler ücretsiz olarak tüm emeklilere açacak.



Emekliler tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konuk evlerinden kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanabilecek.



