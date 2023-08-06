2023'te bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte güncel bedelli askerlik ücreti
Bedelli askerlik ücretinin yeni zamlı tutarı asker adaylarınca merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı genelgesine göre bedelli askerlik ücretinde yeni tutar resmi olarak belli oldu. Söz konusu ücret gelecek yılbaşına kadar geçerli olacak. Peki, bedelli askerlik ne kadar oldu?
Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedelin değişmesi bekleniyordu. Memur maaşına bağlı olarak yılda iki kez bedelli askerlik ücreti de yeniden hesaplanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Mali ve Sosyal Haklar genelgesi ile güncel bedelli askerlik ücreti netlik kazandı. İşte, 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti...