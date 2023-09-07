2023 TYP kura sonuçları ve asil isim listeleri açıklanıyor (Bursa, Van, Elazığ, Samsun) İşte TYP kura sonucunu açıklayan iller

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Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği, TYP (Toplum Yararına Programı) kapsamında, istihdam edilmek üzere verilen kontenjanlar için katılımcıların görevlendirme sıralarını belirlemek üzere 01.09.2023 Cuma günü saat 09:00'da Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi sonucu, temizlik görevlileri için asıl ve yedek listeler belirlenmiştir.



TYP Temizlik Görevlileri Asıl Liste için tıklayınız.