2023 TYP kura sonuçları ve asil isim listeleri açıklanıyor (Bursa, Van, Elazığ, Samsun) İşte TYP kura sonucunu açıklayan iller

Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamındaki iş ilanlarına başvuruların tamamlanması ardından kura sonuçları ve isim listeleri paylaşılmaya başlandı. TYP kura sonuçları ve isim listesi (asil - yedek), İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nin resmi sayfalarından paylaşılıyor. Bursa, Van, Elazığ, kura sonucunu ilan eden illerden bazıları. Peki, MEB TYP kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte TYP 2023 kura sonuçları ve asil isim listeleri...

2023 TYP kura sonuçları ve asil isim listeleri açıklanıyor (Bursa, Van, Elazığ, Samsun) İşte TYP kura sonucunu açıklayan iller - 1

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında alımı yapılacak olan işçi alımları için başvuru süreci sona erdi.  Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala TYP kura sonuçları ve isim listesi duyurulmaya başlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

2023 TYP kura sonuçları ve asil isim listeleri açıklanıyor (Bursa, Van, Elazığ, Samsun) İşte TYP kura sonucunu açıklayan iller - 2

Başvuru yapan adaylar, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet siteesi üzerinden ulaşabilirler.

2023 TYP kura sonuçları ve asil isim listeleri açıklanıyor (Bursa, Van, Elazığ, Samsun) İşte TYP kura sonucunu açıklayan iller - 3

ADIYAMAN

Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde yapılan kura çekimi sonuçlandı.

TYP Asıl Liste için tıklayınız.

2023 TYP kura sonuçları ve asil isim listeleri açıklanıyor (Bursa, Van, Elazığ, Samsun) İşte TYP kura sonucunu açıklayan iller - 4

BURSA

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği, TYP (Toplum Yararına Programı) kapsamında, istihdam edilmek üzere verilen kontenjanlar için katılımcıların görevlendirme sıralarını belirlemek üzere 01.09.2023 Cuma günü saat 09:00'da Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi sonucu, temizlik görevlileri için asıl ve yedek listeler belirlenmiştir.

TYP Temizlik Görevlileri Asıl Liste için tıklayınız.

2023 TYP kura sonuçları ve asil isim listeleri açıklanıyor (Bursa, Van, Elazığ, Samsun) İşte TYP kura sonucunu açıklayan iller - 5

VAN

2023 Yılı TYP Kapsamında Alınacak İş-Kur Personeli Noter Kura Sonuçları açıklandı.

Müdürlüğümüz bünyesinde alınacak İş-Kur personeli Noter kura sonuçları için tıklayınız..

2023 TYP kura sonuçları ve asil isim listeleri açıklanıyor (Bursa, Van, Elazığ, Samsun) İşte TYP kura sonucunu açıklayan iller - 6

UŞAK

İş-kur üzerinden TYP kapsamında çalışacaklar için Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi sonuçlarına ulaşmak için aşağıda yer alan listeye tıklayabilirsiniz.

Listede yer alan isimlerin 05.09.2023 tarihi mesai bitimine kadar istenilen belgelerle beraber Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personel Servisine müracaat etmeleri gerekmektedir.

İSİM LİSTESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

2023 TYP kura sonuçları ve asil isim listeleri açıklanıyor (Bursa, Van, Elazığ, Samsun) İşte TYP kura sonucunu açıklayan iller - 7

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü TYP kura çekimi oluşan asil ve yedek Listeleri 1 Eylül 2023 tarihinde ilan edildi. 

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü TYP Kura Çekimi Sonucu oluşan Asil ve Yedek Listeleri için tıklayınız...

2023 TYP kura sonuçları ve asil isim listeleri açıklanıyor (Bursa, Van, Elazığ, Samsun) İşte TYP kura sonucunu açıklayan iller - 8

ELAZIĞ

TYP Temizlik Merkez ve İlçe Noter Kura Sonuçları Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklandı. 

TYP Temizlik Merkez ve İlçe Noter Kura Sonuçları

2023 TYP kura sonuçları ve asil isim listeleri açıklanıyor (Bursa, Van, Elazığ, Samsun) İşte TYP kura sonucunu açıklayan iller - 9

SAMSUN

TYP kapsamında İl Müdürlüğümüzde istihdam edilecek personellerin belirlenmesi için 04.09.2023 tarihinde Samsun 1. Noterliği tarafından Atakum Gençlik Merkezinde kura çekimi yapılmış olup, kura sonucu kazanan kişiler ekteki listede yer almaktadır.

Kura sonuçları için tıklayınız

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