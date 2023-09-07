2023 TYP kura sonuçları ve asil isim listeleri açıklanıyor (Bursa, Van, Elazığ, Samsun) İşte TYP kura sonucunu açıklayan iller
Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamındaki iş ilanlarına başvuruların tamamlanması ardından kura sonuçları ve isim listeleri paylaşılmaya başlandı. TYP kura sonuçları ve isim listesi (asil - yedek), İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nin resmi sayfalarından paylaşılıyor. Bursa, Van, Elazığ, kura sonucunu ilan eden illerden bazıları. Peki, MEB TYP kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte TYP 2023 kura sonuçları ve asil isim listeleri...
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında alımı yapılacak olan işçi alımları için başvuru süreci sona erdi. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala TYP kura sonuçları ve isim listesi duyurulmaya başlandı.