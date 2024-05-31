2024 adli tatil takvimi: Adli tatil ne zaman başlıyor?

ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR



Adli tatilde mahkeme süreçleri nöbetçi mahkemeler ile devam eder. Ayrıca adli tatilde devam eden davalar da kanunlarla belirlenmiştir. İşte o davalar;



1- İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi,



2- Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işleri,



3- Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları,



4- Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.



5- Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri,



6- İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar,



7- Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler,



8- Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler,



9- Çekişmesiz yargı işleri.



10- Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.