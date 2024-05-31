2024 adli tatil takvimi: Adli tatil ne zaman başlıyor?
Adliyelerde işlemleri olan vatandaşlar, yaz aylarının gelmesiyle beraber 2024 adli tatil günlerini merak ederek araştırmaya başladı. Hakim, savcı ve adliye çalışanları, ülkemizde her yıl adli tatil sürecine girerek belli bir dönem izin yapıyor. Adli tatil süresince, Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay’da nöbetçi heyetler görev yapıyor. Peki, adli tatil ne zaman başlayacak?
Yargı mercilerinde bulunan çalışanlar için, temmuz ayı itibariyle izin dönemi olarak bilinen adli tatil dönemine geri sayım başladı. Adli tatil sürecinde, adliyelerde sadece belirli davalar devam ediyor. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor. Bu bilgiler kapsamında, özellikle mahkeme ve dava gibi süreçleri devam eden vatandaşlar, son günlerde 2024 adli tatil döneminin başlangıç ve bitiş tarihlerini sorgulamaya başladı.