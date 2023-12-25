2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Asgari ücret zam toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda son toplantı ne zaman yapılacak?
Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında taraflar, müzakerelerde belli bir aşamayı geride bırakırken, nihai kararın, devam eden pazarlıkların ardından yakın zaman içinde açıklanması bekleniyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücrette son toplantı ne zaman?
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı geride kalmıştı. İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, taraflar müzakerelerini sürdürüyor. Tüm gözler şimdi Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısının takviminde. İşte, 2024 asgari ücret zammında son gelişmeler...