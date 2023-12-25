2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Asgari ücret zam toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda son toplantı ne zaman yapılacak?

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında taraflar, müzakerelerde belli bir aşamayı geride bırakırken, nihai kararın, devam eden pazarlıkların ardından yakın zaman içinde açıklanması bekleniyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücrette son toplantı ne zaman?

2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Asgari ücret zam toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda son toplantı ne zaman yapılacak? - 1

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı geride kalmıştı. İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, taraflar müzakerelerini sürdürüyor. Tüm gözler şimdi Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısının takviminde. İşte, 2024 asgari ücret zammında son gelişmeler...

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2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Asgari ücret zam toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda son toplantı ne zaman yapılacak? - 2

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 3. toplantısını yeni haftada yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan 2. toplantıda, taraflar bir rakam telafuz etmedi.

O toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik kurumu temsilcileri, ücret tespiti için göz önünde bulundurulması faydalı olan ekonomik veri ve raporları komisyona sundu.

2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Asgari ücret zam toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda son toplantı ne zaman yapılacak? - 3

2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yaklaşık 7 milyon işçi, asgari ücrete yapılacak zammı beklerken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu’ndan bir açıklama geldi. Akbaşoğlu, asgari ücretin cuma gününe kadar açıklanabileceğini söyledi.

Akbaşoğlu, asgari ücretin cuma günü açıklanabileceğini dile getirerek, "Asgari ücrette iki görüşme yapıldı. Geçtiğimiz dönemde pandemiden dolayı asgari ücret iki kez belirlendi. Bu süreçte yıllık olarak belirlenecek. 3. görüşme önümüzdeki hafta yapılacak. İşçi ve işveren sendikaları asgari ücreti belirlemede önemli misyonları var. Burada bakanlığımız bir hakem gibi görev yapıyor. Cuma gününe kadar açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Biz işverenlerimizi de desteklemek durumundayız. Şu an 500 TL prim desteği veriyoruz." dedi.

11 bin 402 lira olan asgari cürete 2024 yılı için yapılacak zammın, ay sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.

2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Asgari ücret zam toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda son toplantı ne zaman yapılacak? - 4

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

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