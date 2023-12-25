2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Asgari ücret zam toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda son toplantı ne zaman yapılacak?

2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yaklaşık 7 milyon işçi, asgari ücrete yapılacak zammı beklerken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu’ndan bir açıklama geldi. Akbaşoğlu, asgari ücretin cuma gününe kadar açıklanabileceğini söyledi.



Akbaşoğlu, asgari ücretin cuma günü açıklanabileceğini dile getirerek, "Asgari ücrette iki görüşme yapıldı. Geçtiğimiz dönemde pandemiden dolayı asgari ücret iki kez belirlendi. Bu süreçte yıllık olarak belirlenecek. 3. görüşme önümüzdeki hafta yapılacak. İşçi ve işveren sendikaları asgari ücreti belirlemede önemli misyonları var. Burada bakanlığımız bir hakem gibi görev yapıyor. Cuma gününe kadar açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Biz işverenlerimizi de desteklemek durumundayız. Şu an 500 TL prim desteği veriyoruz." dedi.



11 bin 402 lira olan asgari cürete 2024 yılı için yapılacak zammın, ay sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.