2024 Bayram Mesajları: Ramazan Bayramı'nda paylaşabileceğiniz uzun kısa, dualı ve yeni bayram mesajları

Şeker tadında bir Ramazan Bayramı diler her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederiz iyi bayramlar…



Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!



Kalpten kalbe sapasağlam köprülerle, temiz dua ve dileklerle tüm Müslüman âleminin Ramazan Bayramı kutlu olsun.



En güzel günler sizin olsun. Yüzünüzde hep gülücük hayatınız da yüzünüz kadar güzel olsun. Ramazan Bayramınız mutlu olsun….



Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temmeni ediyorum. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.



Küslerin barıştığı bu bayramda mutluluk hep sizinle olsun. İyi bayramlar.



Bizi yaratan Allah’a şükürler olsun. Bütün müslümanlara hayırlı olsun. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.



Rabbimiz AIIah, fikrimizi zikruIIah, kaIbimizin nuru ResuIIuIah, evveIimiz AIIah, ahirimiz AIIah, rehberimiz KeIamuIIah, Rabb’imiz hayırIara ihsan et bu Ramazan Bayramımızı inşallah.