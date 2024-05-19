Trafikte maganda dehşeti: Korna çaldı, iki kişinin saldırısına uğradı

Boynumda ve kolumda ciddi cam kesikleri oluştu. Darp raporu alıp şikayetçi oldum. Camı kırdıktan sonra çevredeki halk geldi ve araçlarına binip kaçtılar. Trafikte biraz dikkatli ve soğukkanlı olalım. Hemen sinirlenmeyelim, gördüğünüz gibi kötü sonuçlar doğabiliyor. Haklı olsanız dahi bazı magandalar gelip sizi darbedebiliyor."