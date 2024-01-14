2024 bedelli askerlik ücreti: Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlenmişti. Ocak ayında yapılan memur maaş zammıyla birlikte 2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti de artış gösterecek. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

2024 bedelli askerlik ücreti: Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? - 1

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ardından bedelli askerlikte yeni rakam belli oldu. TÜİK’in verisi sonrası bedelli askerlik ücretinin güncel rakamı merak ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

2024 bedelli askerlik ücreti: Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? - 2

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?


Yüzde 49,25’lik artış ile yeni bedelli askerlik parası 122 bin 351 liradan 182 bin 608 liraya yükseldi.

Ocak-Temmuz 2024 tarihlerini kapsayan zamlı tarifeyi yatıranlar bedelli askerlik yapabilecek.

2024 bedelli askerlik ücreti: Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? - 3

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YAPILIR?


Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuruların ardından da ödeme süreci başlıyor.

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.

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