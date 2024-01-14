2024 bedelli askerlik ücreti: Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlenmişti. Ocak ayında yapılan memur maaş zammıyla birlikte 2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti de artış gösterecek. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ardından bedelli askerlikte yeni rakam belli oldu. TÜİK’in verisi sonrası bedelli askerlik ücretinin güncel rakamı merak ediliyor.