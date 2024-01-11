2024 DGS ne zaman? DGS başvurusu ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) merkezi tarafından düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı'nın (2024-DGS) tarihi araştırma konusu oldu. Pek çok aday yeni yılla beraber araştırmalarına hız verdi. ÖSYM takvimine göre, DGS başvuruları mayıs ayında alınacak. Peki, 2024 DGS ne zaman yapılacak?
Üniversitelerde aldıkları önlisans eğitimini lisans eğitimini tamamlama hayali kuran adayların katılım sağladığı ve her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. İşte, 2024 DGS oturum ve başvuru tarihleri...