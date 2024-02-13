2024 engelli memur atama sonuçları: EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den duyuru bekleniyor
ÖSYM tarafından alınan 2024 EKPSS tercihlerinin sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. EKPSS tercihleri geçtiğimiz günlerde internet aracılığıyla gerçekleştirildi. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına giren adaylar işlemlerini yaptıktan sonra sonuçları beklemeye başladılar. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre tercihlerini yapan adaylar şimdi de atama sonuçlarına odaklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecek. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek. İşte, 2024 engelli memur atama sonuçlarında son durum...