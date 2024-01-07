2024 Hicri yılbaşı ne zaman? İşte hicri yılbaşı takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplamalarına göre, hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen muharrem ayının ilk günü aynı zamanda hicri yılbaşı olarak idrak ediliyor. Peki, Hicri yılbaşı ne zaman?

2024 Hicri yılbaşı ne zaman? İşte hicri yılbaşı takvimi - 1

Hz Muhammed'in (S.A.V) Mekke'den Medine'ye hicret ettiği gün olarak kabul gören Hicri yılbaşının 2024'te ne zaman olduğu merak konusu oldu. Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Hicri yılbaşı her yıl vatandaşlar tarafından bekleniyor. İşte, 2024 hicri yılbaşı tarihi...

TÜRKİYE HABERLERİ

2024 Hicri yılbaşı ne zaman? İşte hicri yılbaşı takvimi - 2

HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

Müslüman alemi için kutsal aylardan biri olan Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor.

Muharrem ayı 2024 yılında 7 Temmuz 2024 Pazar günü başlıyor. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür.

2024 Hicri yılbaşı ne zaman? İşte hicri yılbaşı takvimi - 3

2024 MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Muharrem ayı, 7 Temmuz 2024 Pazar günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak.

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer’in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

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