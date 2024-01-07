2024 Hicri yılbaşı ne zaman? İşte hicri yılbaşı takvimi
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplamalarına göre, hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen muharrem ayının ilk günü aynı zamanda hicri yılbaşı olarak idrak ediliyor. Peki, Hicri yılbaşı ne zaman?
Hz Muhammed'in (S.A.V) Mekke'den Medine'ye hicret ettiği gün olarak kabul gören Hicri yılbaşının 2024'te ne zaman olduğu merak konusu oldu. Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Hicri yılbaşı her yıl vatandaşlar tarafından bekleniyor. İşte, 2024 hicri yılbaşı tarihi...