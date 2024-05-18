Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belirlenemedi
Balıkesir'de kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü ortaya çıkan ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili bulunan kafatası ve kemik parçlarının Adli Tıp incelemesi tamamlandı. Berzeg’e ait olduğu saptanan kemiklerde yapılan incelemede, ölüm nedeni belirlenemedi. Kemiklerin önümüzdeki günlerde, hazırlanacak rapor ile aileye teslim edilmesi bekleniyor.
ABD'de Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalıştıktan sonra emekli olup İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 yılının Mayıs ayında, İngiliz eşi Angela Berzeg ile birlikte, memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine tatile geldi.
17 Haziran günü, özel eğitim alan Doberman cinsi köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg'e ulaşılamadı. Berzeg geri dönmeyince eşi Angela Berzeg jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Toplam 325 kilometrelik alanda havadan ve karadan yapılan aramalarda Berzeg'e ulaşılamadı.