2024 kandil mesajları: Ramazan ayının habercisi Berat Kandili'ne özel mesajlar

Berat Kandili'nin idrak edilmesine saatler kala kandil mesajları için araştırmalar başladı. 2024 yılının üçüncü kandili ve Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili, bu yıl 24 Şubat Cumartesi gününe denk geliyor. Bir kandil gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, kandil mesajları paylaşımında bulunacak. İşte sosyal medyadan paylaşabileceğiniz Berat Kandili temalı mesajlar...

2024 kandil mesajları: Ramazan ayının habercisi Berat Kandili'ne özel mesajlar - 1

Kandil mesajları 2024 Berat Kandili öncesi gündeme gelen konulardan biri oldu. İslam inancına göre "Berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. Bu anlamlı günde duygularını ve dualarını sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için Berat Kandili mesajları örneklerini bir araya getirdik.

TÜRKİYE HABERLERİ

2024 kandil mesajları: Ramazan ayının habercisi Berat Kandili'ne özel mesajlar - 2

BERAT KANDİLİ MESAJLARI

"Berat kandili hürmetine... tüm dualarınızın kabul olması dileği ile. Hayırlı kandiller..."

"Ey büyük Allahım sen affedicisin. Ne olur bizleri de bu mübarek Berat kandili hatırına aff ve mağfiret eyle. Ülkemizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden depremlerden doğal afetlerden sen Muhafaza eyle."

"Bu gece ona açılan tüm elleri samimi kalpleri boş geri çevirmesin. Hepimizin günahlardan Berat etsin. Hayırlı bereketli kandiller..."

2024 kandil mesajları: Ramazan ayının habercisi Berat Kandili'ne özel mesajlar - 3

"Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili’nin tüm islam ailemine huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.
Hayırlı kandiller. "

"Ruhu nefis zindanından kurtarmaktır. Berat
nefsi haktan satın almanın adıdır. Berât
Bir yılın değil, ebedi kurtuluşun adıdır Berât.Hayırlı Kandiller..."

"Sen bize doğru yolu göster ya Rab
üstümüzde taşıyamayacağımız yükleri, omuzlarımıza verme. Berat gecesinin hayrına bizleri Berat’e eriştir"

2024 kandil mesajları: Ramazan ayının habercisi Berat Kandili'ne özel mesajlar - 4

"Birbirine her koşulda samimiyetle iyiliği, hakkı ve sabrı tavsiye eden insanların yol arkadaşlığı, bu zamanda sahip olunabilecek en değerli hazinelerden biridir. Berat Kandiliniz kutlu olsun."

"Bir dua gönderiyorum hepinize sağlık, mutluluk, huzur olsun. Sevdikleriniz yanınızda, dünyanız barış dolu olsun. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun!"

"Berat gecesi göklerin kapıları açılır, melekler müminlere müjde verir ve ibadete teşvik ederler. [Nesai]"

2024 kandil mesajları: Ramazan ayının habercisi Berat Kandili'ne özel mesajlar - 5

"Af, barış, manevi anlamda arınma ve kurtuluşun temsil edildiği Berat kandilinde, herkese hayırlı kandiller diliyorum."

"Yarabbi bu gece ömrümüze sen hayırlı yazılar yaz. Tüm yorgunluklardan berat nasip eyle. Ne istediğini bilmeyen insanlardan uzak eyle..
Gönlümüzde bahar çiçekleri açtıracak. İnsanları hayatımızda daim eyle. Kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden güzel eyle. Amin"

2024 kandil mesajları: Ramazan ayının habercisi Berat Kandili'ne özel mesajlar - 6

"Dualarımızın kabul olduğu, gönlümüzün huzur bulduğu, sıkıntılarımız'dan berat ettiğimiz bir ömür yaşayabileceğiniz bir başlangıç olsun inşallah herkese. Hayırlı kandiller.

"Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e. Hayırlı kandiller..

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