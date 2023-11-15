2024 KANDİL TAKVİMİ: Kandil ne zaman? İşte Regaip-Miraç-Berat-Mevlid kandilleri tarihi
2024 kandil günleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresinde yer alıyor. 2024 yılında üç ayların başlangıcı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile belli oldu. Mübarek üç aylar her yıl heyecanla bekleniliyor. Recep, Şaban ve Ramazan ayları halk arasında üç aylar olarak biliyor. Peki, kandil ne zaman?
Müslüman alemince mübarek kabul edilen ve recep, şaban, ramazan aylarını kapsayan 'üç ayların' habercisi Regaip Kandili'nin ne zaman idrak edileceği vatandaşlarca merak ediliyor. Yılın ilk ayının yaklaşmasıyla araştırmalarına hız veren vatandaşlar, 2024'te idrak edilecek kandiller hakkında tarih bilgilerini sorguluyor. İşte, Regaip-Miraç-Berat-Mevlid kandilleri tarihi...