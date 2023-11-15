2024 KANDİL TAKVİMİ: Kandil ne zaman? İşte Regaip-Miraç-Berat-Mevlid kandilleri tarihi

2024 kandil günleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresinde yer alıyor. 2024 yılında üç ayların başlangıcı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile belli oldu. Mübarek üç aylar her yıl heyecanla bekleniliyor. Recep, Şaban ve Ramazan ayları halk arasında üç aylar olarak biliyor. Peki, kandil ne zaman?

2024 KANDİL TAKVİMİ: Kandil ne zaman? İşte Regaip-Miraç-Berat-Mevlid kandilleri tarihi - 1

Müslüman alemince mübarek kabul edilen ve recep, şaban, ramazan aylarını kapsayan 'üç ayların' habercisi Regaip Kandili'nin ne zaman idrak edileceği vatandaşlarca merak ediliyor. Yılın ilk ayının yaklaşmasıyla araştırmalarına hız veren vatandaşlar, 2024'te idrak edilecek kandiller hakkında tarih bilgilerini sorguluyor. İşte, Regaip-Miraç-Berat-Mevlid kandilleri tarihi...

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2024 KANDİL TAKVİMİ: Kandil ne zaman? İşte Regaip-Miraç-Berat-Mevlid kandilleri tarihi - 2

2024'TE ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre;

Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak.

2024 KANDİL TAKVİMİ: Kandil ne zaman? İşte Regaip-Miraç-Berat-Mevlid kandilleri tarihi - 3

2024 KANDİL TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.

Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.

2024 KANDİL TAKVİMİ: Kandil ne zaman? İşte Regaip-Miraç-Berat-Mevlid kandilleri tarihi - 4

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

2024 KANDİL TAKVİMİ: Kandil ne zaman? İşte Regaip-Miraç-Berat-Mevlid kandilleri tarihi - 5

KANDİL GECELERİ NASIL İBADET ETMELİ?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 191) buyurmuştur.

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