2024 Kurban Bayramı arefesi tarihi: Arefe günü ne zaman?
Kurban Bayramı'nda hem dini vazifelerini yerine getirmek hem de tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, bu yıl arefe gününün hangi gün idrak edileceğini öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında bayram arefesi günü belli oldu. Peki, arefe günü ne zaman?
2024 Kurban Bayramı arefesinin hangi güne denk geldiğine yönelik araştırmalar şimdiden başladı. Bu yıl Kurban Bayramı'nda tatil yapacak olan vatandaşlar günler öncesinden tatil planları yapmaya başladı. İşte, 2024 Kurban Bayramı arefesi tarihi...