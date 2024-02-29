2024 Mart evde bakım maaşı ödemesi: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

2024 Mart ayı evde bakım maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşları Mart döneminde yine zamanında hesaplara yatırılacak. İşte, 2024 Mart evde bakım maaşı ödemesinde son durum...