2024 Mart evde bakım maaşı ödemesi: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Mart ayı evde bakım maaşı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak eden vatandaşlar, e-Devlet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Her ay belirli tarihlerde ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılan evde bakım maaşları, yapılan zamla beraber 7 bin 608 liraya yükseldi. Peki, evde bakım maaşları bu ay ne zaman yatacak?

2024 Mart evde bakım maaşı ödemesi: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? - 1

2024 Mart ayı evde bakım maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşları Mart döneminde yine zamanında hesaplara yatırılacak. İşte, 2024 Mart evde bakım maaşı ödemesinde son durum...

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2024 Mart evde bakım maaşı ödemesi: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? - 2

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre; Mart ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Mart itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor.

2024 Mart evde bakım maaşı ödemesi: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? - 3

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte, evde bakım maaşı ücretlerine de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Buna göre; Evde bakım desteği yapılan zamla beraber 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 liraya yükseldi.

2024 Mart evde bakım maaşı ödemesi: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? - 4

EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

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