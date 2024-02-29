2024 Mart evde bakım maaşı ödemesi: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?
Mart ayı evde bakım maaşı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak eden vatandaşlar, e-Devlet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Her ay belirli tarihlerde ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılan evde bakım maaşları, yapılan zamla beraber 7 bin 608 liraya yükseldi. Peki, evde bakım maaşları bu ay ne zaman yatacak?
2024 Mart ayı evde bakım maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşları Mart döneminde yine zamanında hesaplara yatırılacak. İşte, 2024 Mart evde bakım maaşı ödemesinde son durum...