2024 MEMUR MAAŞ ZAMMI: Memur maaş zammı ne zaman belli olacak?
Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. 2023 Aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte yılın ikinci zam oranı da ortaya çıkmış olacak. Peki, memur maaş zammı ne zaman açıklanacak?
Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaş zammına çevrildi. Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere memur maaşlarına enflasyon farkı yansıtılıyor. İşte, 2024 memur zammında son gelişmeler...