2024 Miraç Kandili tarihi: Miraç Kandili ne zaman?
İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının arifesindeki perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili'nin geçtiğimiz hafta geride kalmasının ardından şimdi de Miraç Kandili tarihi bekleniyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman?
İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" ilk başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili idrak edildi. Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 2024 tarihi merak konusu oldu.