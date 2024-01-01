2024 MTV ödemesi ne kadar? Motorlu Taşıtlar Vergisi ilk taksit tarihi

2024 MTV ÖDEMESİ NE ZAMAN?

2023 yılında bin 479 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın, 2024 yılı vergisi 2 bin 343 lira, 3 bin 323 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi ise 5 bin 265 lira oldu.



Elektrik motorlu araçlar için ise tarifenin dörtte biri oranında vergi ödenecek.