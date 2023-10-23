2024 Regaip Kandili ne zaman? İşte gelecek yılın tüm kandil tarihleri

Gelecek yıl üç ayların ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Müslümanlar mübarek üç ayları her sene heyecanla bekliyorlar. Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir. İşte, Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre 2024 Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlangıç tarihleri...