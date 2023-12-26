2024 Resmi Tatil Takvimi: 2024'te kaç gün resmi tatil var?

2024 resmi tatil günleri, yılbaşı akşamını kutlamak için gün sayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Her yıl yılbaşının ertesi günü olan 1 Ocak resmi tatil sayılıyor. Peki, 2024'te kaç gün resmi tatil var?

2024 Resmi Tatil Takvimi: 2024'te kaç gün resmi tatil var? - 1

Pek çok öğrenci ve çalışan ''2024'te resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Dini ve Milli bayramlar ile diğer özel günlerdeki resmi tatillerin hangi güne denk geldiği, yeni yıl öncesi merak konusu oldu. İşte, 2024 resmi tatil günleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

2024 Resmi Tatil Takvimi: 2024'te kaç gün resmi tatil var? - 2

2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ


Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

2024 Resmi Tatil Takvimi: 2024'te kaç gün resmi tatil var? - 3

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı

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