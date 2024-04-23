2024 şevval orucu tarihi: Şevval orucu ne zaman tutulacak?
2024 şevval orucu hakkındaki tarih araştırmaları yoğunlaştı. Ramazan ayının ardından içerisine girilen şevval ayında tutulan şevval orucu, 6 gün sürmektedir. Peki, şevval orucu ne zaman tutulur?
Şevval ayının başlamasıyla birlikte, vatandaşlar bu ay tutulan oruca dair araştırmalarına hız verdi. Ramazan ayının ardından, Müslümanların büyük heyecanla karşıladığı Ramazan Bayramı'nın da geride kalması, Şevval orucu hakkındaki araştırmaları yoğunlaştırdı. Vatandaşlar, şevval ayı orucu hakkında merak ettikleri sorulara internette yanıt arıyor. İşte, 2024 şevval orucu tarihi...