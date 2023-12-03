2024 Şivlilik ne zaman kutlanacak? İşte Şivlilik hakkında bilgiler

Unutulmayan Konya geleneği şivlilik hakkında tarih araştırmaları başladı. Konya'da, üç ayların başlangıcı Regaip Kandili'nin sabahında çocuklar, kapı kapı dolaşıp evlerden "şivlilik" adı verilen şekerlemeler topluyor. Bu geleneğin yeni tarihi merak konusu oldu. İşte, Şivlilik hakkında bilgiler...