2024 Şivlilik ne zaman kutlanacak? İşte Şivlilik hakkında bilgiler

Konya'da, üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili nedeniyle asırlardır yapılan 'şivlilik' adı verilen gelenek sürüyor. Regaip Kandili sabahında sokaklara çıkan çocuklar, gruplar halinde komşularından "şivlilik" adı verilen şekerlemeleri istiyor. Peki, şivlilik ne zaman kutlanır?

2024 Şivlilik ne zaman kutlanacak? İşte Şivlilik hakkında bilgiler - 1

Unutulmayan Konya geleneği şivlilik hakkında tarih araştırmaları başladı. Konya'da, üç ayların başlangıcı Regaip Kandili'nin sabahında çocuklar, kapı kapı dolaşıp evlerden "şivlilik" adı verilen şekerlemeler topluyor. Bu geleneğin yeni tarihi merak konusu oldu. İşte, Şivlilik hakkında bilgiler...

TÜRKİYE HABERLERİ

2024 Şivlilik ne zaman kutlanacak? İşte Şivlilik hakkında bilgiler - 2

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.

2024 Şivlilik ne zaman kutlanacak? İşte Şivlilik hakkında bilgiler - 3

2024 ŞİVLİLİK NE ZAMAN?

Konya’da Şivlilik kutlamaları Regaib kandilinden biг gün önce gece başlıyoг.

10 Ocak 2024 günü şivlilik başlayacak.

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