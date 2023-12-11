2024 ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI: Receb ayı ne zaman başlayacak?

Üç ayların gelecek yıl başlama tarihi merak ediliyor. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin içinde yer aldığı üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlerin daha çok yapılması tavsiye ediliyor. İşte, 2024 üç aylar başlangıç tarihi...