2024'te oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ayının ilk günü ne zaman? İşte Ramazan takvimi
Ramazan ayının başlangıç tarihi merak konusu oldu. 2024 yılında ilk orucun ne zaman tutulacağı ve Ramazan ayının ardından ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'nın tarihi araştırılıyor. Peki, 2024'te oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ne zaman?
Bolluk, sevinç, bereket, rahmet ve "11 ayın sultanı" olarak nitelendirilen ramazan ayına sayılı günler kala araştırmalar hız kazandı. 2024 Ramazan ayı başlangıç tarihinin ne zaman olduğunu merak eden vatandaşlar, yeni yıl öncesi araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte, 2024 Ramazan ayı takvimi...