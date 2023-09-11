2024'te üç aylar ne zaman başlayacak? İşte 2024 üç aylar başlangıç tarihi
İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar, gelecek yılda Müslümanlar tarafından idrak edilecek. Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç ayların, 2024 başlama tarihi merak konusu oldu. Peki, 2024'te üç aylar ne zaman başlayacak?
Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin içinde yer aldığı üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlerin daha çok yapılması tavsiye ediliyor. İşte, 2024 üç aylar başlangıç tarihi...