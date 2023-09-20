2024'te üç aylar ne zaman başlıyor? İşte Diyanet'in açıkladığı kandil tarihleri



İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar, gelecek yılda Müslümanlar tarafından idrak edilecek. Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç ayların, 2024 başlama tarihi merak konusu oldu. İşte, 2024 üç aylar başlangıç tarihi...