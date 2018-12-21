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21 Aralık 2018 Tarihte bugün neler oldu?

ntv.com.tr

21 Aralık’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 21 Aralık’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

  • 1

    21 ARALIK 1603

    21 ARALIK 1603
    Padişah III. Mehmet öldü.
  • 2

    21 ARALIK 1840

    21 ARALIK 1840
    Vatan şairi Namık Kemal dünyaya geldi.
  • 3

    21 ARALIK 1879

    21 ARALIK 1879
    Sovyetler Birliği lideri Stalin doğdu.
  • 4

    21 ARALIK 1918

    21 ARALIK 1918
    Padişah Sultan Vahdettin, Meclisi Mebusanı feshetti.
  • 5

    21 ARALIK 1925

    21 ARALIK 1925
    Sovyet sinema yönetmeni Sergey Ayzenştayn'ın ''Potemkin Zırhlısı'' adlı filmi gösterime girdi.
  • 6

    21 ARALIK 1937

    21 ARALIK 1937

    İlk uzun, sesli ve renkli çizgi film olan Walt Disney'in yapımcılığındaki ''Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler''in galası yapıldı.

  • 7

    21 ARALIK 1943

    21 ARALIK 1943

    Eski adalet bakanlarından, hukuk ve devrim tarihi profesörlerinden Dr. Mahmut Esat Bozkurt öldü.

  • 8

    21 ARALIK 1948

    21 ARALIK 1948
    Serbest İrlanda bağımsızlığını ilan etti.
  • 9

    21 ARALIK 1958

    21 ARALIK 1958
    De Gaulle, Fransa'da 5. Cumhuriyet'in başkanı seçildi.
  • 10

    21 ARALIK 1961

    21 ARALIK 1961
    Londra'dan Tel Aviv'e giden İngiliz hava yolları British Airways'a ait yolcu uçağı, Esenboğa Havaalanı'ndan ayrılışından bir dakika sonra düşerek parçalandı, 26 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
  • 11

    21 ARALIK 1972

    21 ARALIK 1972
    Doğu Berlin'de iki Almanya arasında ''Temel Anlaşma'' imzalandı.
  • 12

    21 ARALIK 1988

    21 ARALIK 1988

    Pan-Am Hava Yolları'na ait Boeing 747 tipi yolcu uçağı, Londra-New York seferini yaparken, İskoçya'nın Lockerbie kasabası üzerinde infilak etti, 275 kişi öldü.

  • 13

    21 ARALIK 1991

    21 ARALIK 1991
    Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Moldova, Azerbaycan, Ermenistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Kırgızistan liderleri, bir araya gelerek Sovyetler Birliği'ne son verdi.
  • 14

    21 ARALIK 2000

    21 ARALIK 2000
    23 Nisan 1999'a kadar işlenen suçlardan dolayı şartla salıvermeye, dava ve cezaların ertelenmesine olanak tanıyan yasa TBMM'de kabul edildi.
  • 15

    20 ARALIK 2010

    20 ARALIK 2010
    Fenerbahçe Acıbadem bayan voleybol takımı, finalde Brezilya'nın Sollys Osasco takımını 3-0 yenerek Kulüplerarası Dünya Şampiyonu oldu.
  • 16

    21 ARALIK 2011

    21 ARALIK 2011
    TBMM yerleşkesindeki Muhafız ve Tören Taburu, törenle Meclis'e veda etti.
  • 17

    21 ARALIK 2016

    21 ARALIK 2016
    Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik süren Fırat Kalkanı Harekatı'nda TSK personelinden 16'sı şehit oldu, 33'ü yaralandı, 138 terörist etkisiz hale getirildi.
  • 18

    21 ARALIK 2017

    21 ARALIK 2017

    Birinci Dünya Savaşı'nda 35 kişilik mürettebatıyla kaybolan Avustralya'nın ilk denizaltısı HMAS AE-1'in enkazı 103 yıl sonra Papua Yeni Gine açıklarında bulundu. 

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