21 Aralık 2018 Tarihte bugün neler oldu?
ntv.com.tr
21 Aralık’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 21 Aralık’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
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21 ARALIK 1603Padişah III. Mehmet öldü.
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21 ARALIK 1840Vatan şairi Namık Kemal dünyaya geldi.
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21 ARALIK 1879Sovyetler Birliği lideri Stalin doğdu.
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21 ARALIK 1918Padişah Sultan Vahdettin, Meclisi Mebusanı feshetti.
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21 ARALIK 1925Sovyet sinema yönetmeni Sergey Ayzenştayn'ın ''Potemkin Zırhlısı'' adlı filmi gösterime girdi.
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21 ARALIK 1937
İlk uzun, sesli ve renkli çizgi film olan Walt Disney'in yapımcılığındaki ''Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler''in galası yapıldı.
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21 ARALIK 1943
Eski adalet bakanlarından, hukuk ve devrim tarihi profesörlerinden Dr. Mahmut Esat Bozkurt öldü.
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21 ARALIK 1948Serbest İrlanda bağımsızlığını ilan etti.
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21 ARALIK 1958De Gaulle, Fransa'da 5. Cumhuriyet'in başkanı seçildi.
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21 ARALIK 1961Londra'dan Tel Aviv'e giden İngiliz hava yolları British Airways'a ait yolcu uçağı, Esenboğa Havaalanı'ndan ayrılışından bir dakika sonra düşerek parçalandı, 26 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
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21 ARALIK 1972Doğu Berlin'de iki Almanya arasında ''Temel Anlaşma'' imzalandı.
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21 ARALIK 1988
Pan-Am Hava Yolları'na ait Boeing 747 tipi yolcu uçağı, Londra-New York seferini yaparken, İskoçya'nın Lockerbie kasabası üzerinde infilak etti, 275 kişi öldü.
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21 ARALIK 1991Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Moldova, Azerbaycan, Ermenistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Kırgızistan liderleri, bir araya gelerek Sovyetler Birliği'ne son verdi.
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21 ARALIK 200023 Nisan 1999'a kadar işlenen suçlardan dolayı şartla salıvermeye, dava ve cezaların ertelenmesine olanak tanıyan yasa TBMM'de kabul edildi.
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20 ARALIK 2010Fenerbahçe Acıbadem bayan voleybol takımı, finalde Brezilya'nın Sollys Osasco takımını 3-0 yenerek Kulüplerarası Dünya Şampiyonu oldu.
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21 ARALIK 2011TBMM yerleşkesindeki Muhafız ve Tören Taburu, törenle Meclis'e veda etti.
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21 ARALIK 2016Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik süren Fırat Kalkanı Harekatı'nda TSK personelinden 16'sı şehit oldu, 33'ü yaralandı, 138 terörist etkisiz hale getirildi.
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21 ARALIK 2017
Birinci Dünya Savaşı'nda 35 kişilik mürettebatıyla kaybolan Avustralya'nın ilk denizaltısı HMAS AE-1'in enkazı 103 yıl sonra Papua Yeni Gine açıklarında bulundu.