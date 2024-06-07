215 bin TL'den satıldı! Tam 1 ton 50 kiloluk

Kurban Bayramına az bir süre kala İzmir'deki kurban pazarlarında da hareketlilik yaşanıyor. Bayraklı ilçesinde bulunan Doğançay kurban pazarında ise kurbanlıkların satışı sürüyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar alıcılarını beklerken, pazarda küçükbaş hayvanlar 15 ile 20 bin lira, büyükbaş hayvanlar ise cinsine göre ortalama 100 ila 215 bin lira arasında alıcı buluyor.